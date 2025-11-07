El SENASA y la Municipalidad de Viale coordinarán acciones conjuntas en el Parque Industrial
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Municipalidad de Viale, en el departamento Paraná, acordaron coordinar acciones conjuntas en el Parque Industrial local, ante la presentación de nuevos proyectos industriales cuya habilitación y supervisión estará a cargo del organismo nacional. Además, avanzaron en el tratamiento de temas vinculados con la sanidad animal y la inocuidad agroalimentaria.
Durante el encuentro, autoridades del Centro Regional Entre Ríos del SENASA y el intendente de Viale repasaron las acciones que el organismo desarrolla en el territorio, en particular en el Parque Industrial de la ciudad, donde supervisa y habilita diversas empresas de la industria alimentaria. Entre ellas, se destacan firmas dedicadas a la faena avícola, procesamiento, trozado y exportación de aves, así como a la producción de quesos rallados, el fraccionamiento de leche en polvo y el agregado de valor a la producción láctea regional.
También se mencionó la planta de alimentos balanceados de última generación, que cuenta con un laboratorio de investigación y control riguroso basado en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Además, en el área industrial se desarrollan actividades de incubación y producción de huevos incubables y recría, entre otras.
Con este acuerdo, el SENASA y el municipio fijaron lineamientos de trabajo conjuntos orientados a optimizar la operatividad y fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimentaria en la región, promoviendo un crecimiento industrial sostenible y seguro para la producción entrerriana.