El Senasa verifica la identificación y trazabilidad de los equinos en Entre Ríos
El Senasa verificó la correcta identificación y trazabilidad de los equinos de un establecimiento ubicado en el departamento Federación, en la provincia de Entre Ríos. Durante la acción, realizaron el conteo físico de equinos y la lectura electrónica de los microchips de identificación, con el fin de corroborar la coincidencia de la cantidad y los datos de los animales presentes en el establecimiento con los registros declarados en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).
Este tipo de controles periódicos resultan fundamentales para fortalecer el sistema de trazabilidad equina a nivel nacional, asegurando la correspondencia entre la información declarada en los sistemas oficiales y la realidad productiva de los establecimientos.
La utilización de microchips como método de identificación individual permite validar la identidad de cada animal, reforzando la transparencia en la gestión sanitaria y aportando a la sanidad del rodeo equino, aspectos claves para el desarrollo seguro y sostenible de la actividad.
Con estas acciones, el Senasa reafirma su compromiso con la mejora continua de los sistemas de control, trazabilidad e identificación animal, y su trabajo constante para contribuir a una producción equina más segura, confiable y alineada con los estándares sanitarios nacionales e internacionales.