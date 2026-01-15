El Senasa ordena y centraliza la acreditación de profesionales del sistema sanitario animal
La normativa reemplaza y unifica todos los procedimientos de acreditación vigentes hasta el momento, con el objetivo de simplificar trámites, estandarizar criterios y fortalecer el sistema sanitario nacional, en línea con el uso de herramientas digitales y procesos de autogestión.
Un sistema único y digital
A partir de la entrada en vigencia de la resolución, todos los profesionales y técnicos que deseen desempeñar tareas sanitarias específicas deberán acreditarse mediante el Sistema Único de Registro (SUR) del Senasa. Este nuevo esquema centraliza la inscripción, capacitación, habilitación, vigencia y control de las acreditaciones, dejando sin efecto el régimen anterior establecido en 2018.
La acreditación tendrá una validez de cuatro años, con posibilidad de reválida, y su falta de renovación implicará la baja automática. En situaciones excepcionales, como emergencias sanitarias, el Senasa podrá extender su vigencia.
Más control y responsabilidad sanitaria
La resolución refuerza el rol de los acreditados dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, obligándolos a notificar de manera inmediata enfermedades de denuncia obligatoria, participar en campañas sanitarias, colaborar con oficinas locales y utilizar los sistemas informáticos oficiales para trazabilidad y gestión sanitaria.
Además, se incorporan de forma explícita las recomendaciones y exigencias de bienestar animal y de Buenas Prácticas Pecuarias en todas las actividades que desarrollen los profesionales habilitados.
Capacitación obligatoria y requisitos claros
Entre los requisitos para acceder a la acreditación se destacan la obligatoriedad de realizar y aprobar cursos oficiales del Senasa -principalmente en modalidad virtual-, contar con CUIT o CUIL, clave fiscal y domicilio electrónico constituido, además de no pertenecer a la planta de empleados del organismo.
En el caso de los veterinarios, se exige título habilitante reconocido oficialmente, mientras que los técnicos y otros operadores deberán acreditar formación específica o antecedentes suficientes en la temática sanitaria.
Régimen de sanciones y transparencia
La norma también establece un régimen claro de sanciones ante conductas impropias, como la omisión de notificaciones sanitarias, la emisión de documentación fraudulenta o la divulgación de información confidencial. Las sanciones pueden incluir suspensiones preventivas o la baja definitiva del registro, con un plazo mínimo de cinco años para solicitar una nueva acreditación.
El listado actualizado de profesionales acreditados, junto con la información sobre cursos y novedades sanitarias, estará disponible en el sitio web oficial del Senasa.
Con esta resolución, el organismo busca fortalecer la sanidad animal, garantizar la transparencia del sistema y mejorar la competitividad del sector agroalimentario, clave tanto para el mercado interno como para el comercio exterior.