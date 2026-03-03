El Senasa detectó un caso de gripe aviar en una granja de gallinas ponedoras en Córdoba
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en una granja de producción de huevos para consumo en la localidad cordobesa de Alejo Ledesma.
Este caso se convirtió en el tercero a nivel nacional que afecta a un establecimiento comercial y el primero en la provincia de Córdoba.
Como sucedió con los brotes de Ranchos y Lobos (ambos en la provincia de Buenos Aires) inmediatamente el Senasa inició todas las acciones previstas en el Plan de Contingencia, con la interdicción del establecimiento y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS) de 10 km alrededor del brote.
Allí se aplicarán las medidas de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico.
Asimismo, agentes del organismo sanitario nacional supervisarán el despoblamiento del establecimiento y la disposición final de todas las aves involucradas, manteniendo especial cuidado a la aplicación de medidas de higiene y desinfección, detallaron desde el organismo público.
Si bien el Senasa aclaró que este hallazgo no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas – ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por la ingesta de carne ni de huevos -, pero sí complica aún más al sector exportador, debido a que se alargan los plazos para que Argentina recupere su estatus sanitario de país libre de la enfermedad.