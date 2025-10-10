El SENASA descartó la presencia del picudo rojo de las palmeras en Federación tras una denuncia
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) intervino ante una denuncia por sospecha de picudo rojo de las palmeras en la ciudad de Federación (Entre Ríos). Tras realizar un muestreo y análisis en laboratorio, los resultados fueron negativos a la presencia de la plaga, lo que reafirma la importancia de mantener las tareas de prevención y monitoreo.
En el marco de las acciones preventivas contra el picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) —una plaga ausente en Argentina pero presente en Uruguay—, técnicos de la Coordinación de Protección Vegetal del Centro Regional Entre Ríos inspeccionaron dos palmeras canarias de aproximadamente 20 años que mostraban síntomas de deterioro compatibles con infestación.
Durante la visita, se tomaron muestras de capullos, se geolocalizó el sitio y se registraron los datos de la persona denunciante, quien posteriormente fue informada del resultado negativo de los estudios.
El Rhynchophorus ferrugineus, conocido como picudo rojo, es un insecto que afecta diversas especies de palmeras. A diferencia del picudo negro (R. palmarum) —plaga nativa del país—, el picudo rojo es una plaga exótica y de relevancia cuarentenaria. Reconocer las diferencias morfológicas entre ambos resulta clave para notificar al Sinavimo en caso de sospecha.
El picudo rojo presenta un color marrón rojizo o anaranjado, con brillo metálico, cabeza estrecha y pico largo, y se caracteriza por su comportamiento gregario, atacando a las palmeras en cualquier etapa de su desarrollo y causando daños rápidos y severos.
En cambio, el picudo negro tiene un color negro o marrón oscuro, una cabeza más ancha, pico corto y grueso, y un cuerpo más robusto. Su conducta es solitaria, y los daños se limitan a palmeras en floración, de manera más gradual.
Ante la presencia confirmada del picudo rojo en Uruguay, el SENASA subraya la importancia de la vigilancia activa en zonas fronterizas y la colaboración entre organismos y ciudadanía para proteger el patrimonio vegetal nacional.
El organismo recuerda que la notificación de la sospecha de picudo rojo es obligatoria, y puede realizarse a través de las oficinas locales del SENASA, del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo), enviando un correo a dief@senasa.gob.ar, o por WhatsApp al 11-3585-9810.