El Senasa confirmó un nuevo brote de gripe aviar en Lobos
Tras los brotes registrados en 2023 y 2025, Argentina volvió a detectar casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves comerciales. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un segundo foco en un establecimiento de aves de corral en la localidad bonaerense de Lobos, luego del caso informado días atrás en Ranchos.
Al igual que en el primer episodio, el organismo activó el protocolo previsto en su plan de contingencia: interdicción del establecimiento afectado y delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS), con medidas de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos y monitoreo epidemiológico.
Impacto en exportaciones
Con la confirmación del primer brote en aves comerciales, el país perdió su estatus sanitario de libre de IAAP y suspendió exportaciones hacia destinos que condicionan el comercio a esa certificación.
No obstante, gracias a acuerdos y negociaciones sanitarias realizadas en los últimos años, Argentina podrá continuar exportando productos aviares a países y bloques que aceptan el criterio de regionalización, es decir, envíos provenientes de zonas libres de la enfermedad.
La principal mercancía afectada es la carne aviar fresca, cuya comercialización quedó restringida en alrededor de 40 mercados. Entre ellos, China —principal comprador del pollo argentino— suspendió las importaciones.
Desde el Senasa indicaron que el impacto comercial es menor en comparación con los brotes anteriores, ya que se logró mantener un esquema de acceso diferenciado en más de 35 destinos, lo que reduce en cerca del 47 % la cantidad de mercados cerrados respecto de los eventos sanitarios previos.
Según datos oficiales, en 2025 Argentina exportó 169 mil toneladas de carne aviar por un valor de 218 millones de dólares.
Recuperación del estatus sanitario
El organismo sanitario precisó que, si no se registran nuevos focos en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde la finalización del sacrificio sanitario, limpieza y desinfección en la granja afectada, el país podrá autodeclararse nuevamente libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y recuperar su condición sanitaria.
En tanto, la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de pollo ni de huevos.
Antecedentes
El último brote en una granja comercial se había registrado el 20 de agosto del año pasado en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. En ese momento se activaron protocolos de erradicación y las exportaciones se suspendieron de manera transitoria, hasta su reapertura en octubre tras más de 28 días sin nuevos casos.
El episodio más severo ocurrió en 2023, cuando se cerraron todos los mercados internacionales. China recién reabrió las importaciones de carne aviar argentina en marzo de 2025, dos años después del primer caso.
La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta principalmente a aves silvestres y domésticas, con elevada mortalidad y fuerte impacto económico en la industria avícola.