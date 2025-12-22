El SENASA confirmó que el 2 de marzo comienza en Entre Ríos el calendario de vacunación contra la aftosa y la brucelosis
El calendario 2026 para la vacunación contra la fiebre aftosa y antibrucélica ya está establecido y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ratifico cómo y desde cuando arranca el proceso. Los días, 2 y 9 de marzo comenzarán en Entre Ríos.
“Con el acuerdo de las comisiones provinciales de Sanidad Animal y asociaciones rurales, los días 2 y 9 de marzo comenzarán a vacunar las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis”, completaron.
De manera diferenciada, otras regiones de Salta y La Rioja iniciarán sus campañas en abril.
Desde Senasa comunicaron que “para la primera campaña, todos los predios ganaderos deberán vacunar a la totalidad de las categorías bovinas y bubalinas”.
“En el caso de los establecimientos de engorde a corral, los mismos podrán optar —con previo aviso a la oficina del SENASA en la jurisdicción— por realizar una vacunación estratégica al ingreso de los animales, o bien continuar con la inoculación sistemática, quedando exceptuados de vacunar en el primer ciclo”, remarcaron.
Además, Senasa informó que “con el cambio de estrategia, en la segunda campaña anual se deberá inmunizar únicamente a las categorías terneros y terneras con una dosis de refuerzo, dejando de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos”.
“Esto implicará para el sector productivo un ahorro cercano a 14 millones de dosis y de aproximadamente u$s 22 millones”, aseguraron.
Por otro lado, también, informaron que se realizará la campaña de vacunación contra la brucelosis bovina “en terneras de 3 a 8 meses en todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad”.