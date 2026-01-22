El Senasa amplía la oferta de vacunas para enfermedades bovinas
En línea con el objetivo de reducir los costos que tienen que afrontar los productores ganaderos para garantizar la sanidad animal, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tomó una nueva medida que amplía la oferta de vacunas para tratar enfermedades que afectan al ganado bovino.
“Se admite la importación de vacunas para algunas enfermedades del ganado bovino. La nueva normativa del Senasa amplía la libertad de elección del productor y habilita el uso de vacunas que en muchos casos son de dosis única”, indicó el organismo sanitario.
Mediante su Resolución 61/2026, publicada en el Boletín Oficial, actualiza y reemplaza la 598/2012, modernizando el marco normativo que había quedado rígido y desactualizado, aprobando la regulación para la importación, exportación, elaboracion, tenencia, depósito, acondicionamiento, distribución y/o expendio de vacunas virales no vesiculares bovinas.
En concreto, la resolución admite el ingreso de vacunas virales no vesiculares para enfrentar los siguientes males:
-Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR – BoHV-1)
-Herpesvirus bovino tipo 5 (BoHV-5)
-Diarrea Viral Bovina (VDVB)
-Rotavirus bovino
-Parainfluenza bovina tipo 3 (PI3)
-Virus Respiratorio Sincicial Bovino (VRSB)
-Coronavirus bovino
De esta manera, la medida “amplía la libertad de elección del productor, habilitando el uso de vacunas que en muchos casos son de dosis única, introduciendo los avances científicos y tecnológicos actuales, sin resignar el objetivo sanitario de proteger el ganado bovino”, destacó el Senasa.
Y cerró: “Está actualización da como resultado menos regulación innecesaria, simplificación de trámites manteniendo el rigor técnico, más eficiencia productiva y un Estado que acompaña el desarrollo productivo”.