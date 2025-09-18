El senador Maximiliano Abad opinó que el Gobierno viene mostrando “amateurismo, improvisación y aislamiento”
El senador nacional Maximiliano Abad (UCR) aseguró que los rechazos a los vetos del Poder Ejecutivo en la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores, se producen porque el Gobierno “demostró amateurismo, improvisación y aislamiento”.
“Estoy convencido que el Senado va a ratificar esta ley” rechazando el veto presidencial, dijo Abad, para quien esto va a resultar en “un mensaje claro de que no hay futuro si no regeneramos el federalismo y si no hay provincias fuertes en la Argentina”.
El legislador radical dijo que la mala relación del Ejecutivo con el Congreso y con los gobernadores demuestra que “no tiene gestión política” y que no comprende que “el equilibrio fiscal debe darse atendiendo las cuestiones sociales urgentes”.
Rechazó de plano, además, la posibilidad de que el presidente deje su cargo anticipadamente, y tras enfatizar que no se subirá “nunca al club del helicóptero”, sostuvo que la Argentina eligió “un Gobierno para cuatro años y este presidente, como cualquier otro, tiene que terminar su mandato”.
“El Gobierno tiene que darle mucha más sustancia a su gestión, porque no alcanza con nombrar un ministro del Interior, tiene que actuar dando mucha más certidumbre, dejar atrás la improvisación permanente y el aislamiento, y ver cómo se vincula con los gobernadores, con el Parlamento, y con los actores que toman decisiones”, subrayó.
Para Abad, el Gobierno “cometió un error” en 2024 al retirar del Congreso el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, y afirmó que “ahora tenemos otra oportunidad” con el de 2026 para “discutir estos temas dando prioridad a la salud, a la educación, y a la recomposición de los haberes jubilatorios”.
Indicó que en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “el presidente recibió un duro golpe”, y por eso en su discurso del lunes por Cadena Nacional se mostró “más componedor”, pero advirtió que ese cambio de tono “tiene que demostrarlo ahora también en los hechos”.