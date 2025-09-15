El Senado entrerriano tratará reformas al Consejo de la Magistratura, juicios por jurados y proyectos de desarrollo regional
Este miércoles 17 a las 9 fueron citados los integrantes de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para analizar dos expedientes centrales: el proyecto de reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura y la iniciativa que propone modificar artículos de la Ley 10.746 de juicios por jurados. Para esta ocasión fue invitado el Procurador General del Poder Judicial de Entre Ríos, Jorge Amílcar García.
Más tarde, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, la Comisión de Legislación General continuará trabajando con los siguientes temas:
- Proyecto de ley que autoriza al Gobierno provincial a donar a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) un inmueble en Paraná, destinado a fines académicos o de investigación científica.
- Proyecto de ley de adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
- Proyecto de ley que instituye el 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana”, en conmemoración del nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez.
A las 13 horas se llevará a cabo una reunión conjunta entre las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Municipales, en la que se abordará el proyecto de ley que incorpora la Sección Tercera al Capítulo III de la Ley Provincial Nº 10.853 de Mancomunidades Entrerrianas. Están invitados el asesor de la Secretaría General de Gobierno, Javier Lisandro Manzo, y el asesor de la misma dependencia, Leonardo Caluva.
Finalmente, a las 14 horas, se desarrollará una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Producción, con el objetivo de analizar el proyecto de ley que crea un marco institucional y normativo para fomentar el desarrollo integral del Norte Entrerriano en los ámbitos económico, productivo, social, educativo e infraestructura, con un enfoque en el desarrollo local sustentable. En este encuentro participará como invitado el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.