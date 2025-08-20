El Senado entrerriano realizó la 11° Sesión Ordinaria y sancionó la ley de fomento a los biocombustibles
La Cámara de Senadores de Entre Ríos llevó adelante este martes la 11° Sesión Ordinaria del 146° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del Senado, Alicia Aluani. Durante el encuentro, se sancionó la ley que establece el marco legal e institucional para promover la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías.
En la sesión, que contó con la presencia de 17 legisladores, la Bandera Nacional fue izada por Rafael Cavagna (Nogoyá – JxER) y la Bandera de Entre Ríos por Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos).
Fomento a la producción de biocombustibles
El proyecto, de autoría del diputado Juan José Bahillo y ya aprobado en la Cámara Baja, recibió sanción definitiva. Al respecto, el senador Gustavo Vergara (Diamante – JxER) explicó que se trató de un trabajo consensuado con distintos actores del sector:
“Analizamos el proyecto en comisiones, intercambiamos opiniones con los interesados y resolvimos aprobarlo tal como vino de Diputados. Los sectores productivos, como la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la Federación de Cámaras de Extrusado y Biopymes de Argentina (Feceba) y la Cámara de Biopymes de Entre Ríos (Cabioper), esperaban esta ley. Representa el compromiso del gobierno provincial en apoyar actividades que generan empleo, inversión local e interacción con el sistema universitario en investigación y desarrollo”.
Otros proyectos destacados
- El senador Rubén Dal Molín (Federación – JxER) solicitó el ingreso del proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial (Exp. 15.400), de autoría del Poder Ejecutivo, para ser tratado en la próxima sesión.
- Se aprobó la incorporación del inciso p) al artículo 25 de la Ley 10.644 – Régimen Comunal (Exp. 28.147), iniciativa que equipara institucionalmente las funciones de comunas y municipios, especialmente en la autorización para contraer empréstitos destinados a obras de infraestructura.
- Se sancionó la ley que declara Patrimonio Histórico Cultural a “El templete”, sitio donde falleció el santo popular Lázaro Blanco (Exp. 27.196).
Proyectos con media sanción
El Senado dio media sanción al proyecto presentado por el Superior Tribunal de Justicia que implementa las Oficinas de Gestión Única en los fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo (Exp. 14.658).
Declaraciones de interés
Se aprobaron 11 proyectos de declaración, entre ellos:
- El 34º aniversario del Museo Regional Malva Emparanza (San Salvador).
- La Copa Túnel Subfluvial Femenino (Paraná y Santa Fe).
- La Segunda Sesión del Parlamento Federal del Clima (Córdoba).
- Las X Jornadas Entrerrianas de Derecho Administrativo (UCA Paraná).
- La 1° Fiesta del Dulce de Leche (Establecimiento Las Delicias).
- El Encuentro Coral Termal, las 73° Jornadas de Cirugía de Entre Ríos, y la IV Muestra Anual Integral de Geografía.
- El XXXVII Encuentro Provincial de Agentes Sanitarios (Federal 2025).
- El monumento histórico “La Cruz de los Ingleses” (Ibicuy).
Proyectos de comunicación
Se aprobaron iniciativas que solicitan:
- La reparación integral de la Ruta Provincial N° 35 (Seguí – RN18), impulsada por la senadora Claudia Silva.
- La designación de un especialista en psiquiatría en el Hospital “9 de Julio” de La Paz, propuesta por la senadora Patricia Díaz.