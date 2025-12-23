El Senado entrerriano otorgó sanción definitiva al proyecto de ley “Matías Colaprete”
En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, y bajo la presidencia del vicepresidente primero Rafael Cavagna, se desarrolló la primera sesión de prórroga del 145º Período Legislativo, con la asistencia de 15 senadores. Cavagna estuvo acompañado por el secretario de Cámara, Sergio Avero, y la prosecretaria Sara Foletto. Durante el inicio de la sesión se justificaron las ausencias de los senadores Juan Diego Conti y Hernán Méndez. La Bandera Nacional fue izada por Ramiro Favre, mientras que la Bandera de Entre Ríos estuvo a cargo de Nancy Miranda.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación sobre tablas de la denominada Ley Matías Colaprete, un proyecto de autoría de la diputada Gladys Salinas, junto a Zoff y Damasco, que ya contaba con sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa establece un protocolo de actuación frente a casos de anafilaxis o reacciones alérgicas graves, y surgió a partir de una iniciativa ciudadana impulsada tras el fallecimiento de Matías Colaprete, ocurrido en Paraná luego de la picadura de una abeja.
Durante el debate, la senadora Gladys Domínguez destacó que se trata de “algo muy simple, pero profundamente importante: cuidar la vida”, y subrayó que la norma busca transformar el dolor en una respuesta concreta del Estado. Remarcó además que la ley fija plazos razonables de adecuación, designa al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación y prevé mecanismos de acompañamiento y control. En la misma línea se expresaron Nancy Miranda, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti, quienes coincidieron en la necesidad de que la tragedia de Matías sirva para prevenir nuevas muertes evitables. La sesión contó con la presencia del ministro de Salud Daniel Blanzaco, la diputada Gladys Salinas y familiares del joven.
También fueron aprobados otros proyectos sobre tablas. Entre ellos, una iniciativa del Poder Ejecutivo que crea 50 cargos de agentes penitenciarios y 15 cargos de oficial subadjutor en el ámbito del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, y un proyecto que establece la Mesa de Diálogo Social en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, dándole continuidad y respaldo legal a un espacio surgido durante la Emergencia Alimentaria.
En materia territorial, el Senado dio luz verde a varios proyectos del Ejecutivo vinculados a la delimitación y ampliación de ejidos y límites jurisdiccionales. Se aprobaron las iniciativas para la Comuna Nueva Vizcaya, la Comuna Antelo, la ampliación del ejido municipal de Bovril y los límites del centro rural de población del distrito Sauce, en el departamento Nogoyá.
Durante la sesión también se incorporó un proyecto de Comunicación que expresa repudio a decisiones de la Dirección de Educación Superior por la reorganización de la oferta académica en institutos provinciales, el cual generó debate y posturas encontradas entre los bloques.
Asimismo, los senadores prestaron acuerdo constitucional para una serie de designaciones de defensores públicos y auxiliares en distintas ciudades de la provincia. Al fundamentar estos acuerdos, el senador Juan Pablo Cosso remarcó que se cumplió con todo el procedimiento constitucional y reglamentario, y que los concursos se iniciaron en 2019, con amplio respaldo institucional y social.
Finalmente, fueron aprobados proyectos de ley que ratifican declaraciones de utilidad pública y expropiación de inmuebles ubicados en Colonia Ayuí y el Departamento Concordia, además de diez proyectos de declaración incluidos en el extracto parlamentario.