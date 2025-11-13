El Senado entrerriano impulsó con modificaciones la Ley de Mecenazgo Deportivo
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este jueves la 17ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo, donde se aprobó con modificaciones el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo y de la diputada Débora Todoni, en revisión, por el cual se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte (Expediente N° 27.368-28.014 Unificados). El mismo fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, el senador y vicepresidente primero de la Cámara, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) presidió este jueves la 17ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 15 legisladores y quorum reglamentario.
El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de sus pares Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos). La Bandera Nacional fue izada por el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos, por el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos).
Mecenazgo Deportivo: un proyecto totalmente adecuado a los tiempos que corren
En esta sesión, los senadores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo y de la diputada Débora Todoni, en revisión, por el cual se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte (Expediente N° 27.368-28.014 Unificados). El mismo fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.
El senador por el departamento Colón, Ramiro Favre (Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para hablar de la iniciativa que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados. “La ley de mecenazgo deportivo es muy importante para el quehacer deportivo, social y de la salud, para toda la provincia”, expresó tras destacar “el compromiso, la dedicación y el trabajo legislativo. Por eso no nos queda más que agradecer a los colegas y también a quienes han sumado sus aportes correspondientes para que esto realmente sea una política de Estado**”.
Indicó, además, que el objetivo es estimular las actividades deportivas, y sostuvo que se trata de “una herramienta que no me cabe la menor duda, que va a ser de importancia no solamente para la gestión provincial, sino también para la Secretaría de Deportes, que es la autoridad de aplicación. Lógicamente que lo que queríamos es hacer un proyecto totalmente adecuado a los tiempos que corren”, dijo al tiempo que remarcó la importancia del Fondo Solidario.
Pidió a sus pares el acompañamiento con su voto afirmativo “para poder ayudar desde la gestión provincial a todas las instituciones y personas que así lo deseen”.
Por su parte, el senador Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) señaló: “El deporte es mucho más que una práctica física, es una escuela de vida en cada partido, en cada entrenamiento. Nuestros gurises y gurisas aprenden valores fundamentales como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto. Invertir en educación, en salud y sobre todo en el futuro de nuestra querida Entre Ríos.
A lo largo de toda nuestra provincia y especialmente en el interior, los clubes cumplen un rol social muy importante que diría que no tiene reemplazo: son espacios de contención, de respeto, de igualdad de oportunidades. Muchas veces el Estado no llega con toda su fuerza y ahí están nuestros clubes, sostenidos por el esfuerzo de dirigentes, vecinos y padres de familia que lo dan todo”, consideró.
En otro fragmento de su discurso, el legislador manifestó: “El régimen de mecenazgo deportivo que hoy trabajamos y felicito a los pares porque creo que en lo que va de dos años que uno está acá fue una de las leyes que más trabajamos, que a más comisiones hemos convocado y realmente la hemos pulido de principio a fin buscando lo mejor y que esto se vuelque en nuestros clubes”.
“Esta iniciativa no es sólo una norma, es una oportunidad para sembrar futuro, porque cada peso invertido en deporte es una apuesta a la inclusión, a la salud, a la convivencia, a la esperanza y a la solidaridad”, dijo Conti tras solicitar el acompañamiento de sus pares.
Sauce Montrull, futuro municipio
Los senadores trataron y aprobaron sobre tablas el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el cual se aprueba la demarcación del radio y los datos extraídos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Año 2022, en relación al futuro Municipio de Sauce Montrull, Departamento Paraná (Expediente Nº 28.428).
Al hacer uso de la palabra, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos) manifestó: “No hay nada más valedero para el dictado de esta norma que el pedido concreto expresado en la voluntad de los propios habitantes de la actual comuna y futuro municipio de Sauce Montrull. Refleja esta ley que hoy aprobamos, la preocupación y el largo trabajo permanente, por cierto, de la señora presidente actual de la comuna, Soledad Daneri, y los miembros comuneros. Ellos nos han hecho llegar sus inquietudes, pero sobre todas las cosas y en algunas reuniones de comisión, formales e informales, los fundamentos palpables de la necesidad del cambio de esta categoría”.
Para el legislador, “desde lo institucional, esta ley no es más que encuadrar a una comunidad en el marco de una norma superior que regula la integración, conformación y la creación de municipios. Unanimidad en comisión, unanimidad en el pleno, han presentado el beneplácito que sentimos hoy todos los senadores de aprobar esta ley”.
Por último, dirigido a las autoridades y a la comunidad, Dal Molín expresó: “Como senadores, nos ponemos a disposición de ayudar y colaborar. Pueden contar con nuestra experiencia en el marco del desafío institucional que en muy poco plazo iniciarán. Este Senado tiene en su conformación ex intendentes, ex funcionarios municipales que seguramente están dispuestos a dar una mano”, aseveró.
Creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos
El Senado aprobó también sobre tablas y por unanimidad el proyecto de Ley de autoría del senador Oliva, por el que se crea el Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (C.I.P.E.R.), con la finalidad de articular y coordinar acciones entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y las Universidades Provinciales y Nacionales con sede en su territorio, sean de gestión estatal o privada (Expediente Nº 15.292). La iniciativa fue remitida a Diputados para su revisión.
El senador por el departamento Uruguay pidió la palabra para argumentar su iniciativa y expresó: “En nuestro caso, trajimos un proyecto eco de lo que se hizo en Concepción del Uruguay y que funcionó”, aseguró Oliva, tras indicar que el proyecto cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que él preside.
En otro tramo de su alocución, mencionó la visita de autoridades universitarias invitadas a la Comisión, como así también de la presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, “lo cual fue para nosotros muy gratificante”, valoró el senador.
Entre otras aclaraciones, Oliva habló del consenso y explicó con ejemplos qué significa un Consejo Interuniversitario en la provincia de Entre Ríos. “Ya lo hicimos en Concepción del Uruguay, yo no vengo a traer algo para que genere un problema”, remarcó.
Otros proyectos aprobados
En otra instancia de la sesión, los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el Municipio de Pueblo General Belgrano, departamento Gualeguaychú, que tendrá como fin específico y determinado el saneamiento y cierre definitivo del basural a cielo abierto que se encuentra en el inmueble referenciado (expediente Nº 28.372).
También aprobaron la iniciativa de autoría del senador Benedetti, por la que se declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la provincia de Entre Ríos el casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino de la ciudad de Gualeguaychú (expediente Nº 15.543). Ambos proyectos fueron remitidos a Diputados para su revisión.
Además, sobre tablas, los legisladores aprobaron por unanimidad tres proyectos de ley de autoría del Poder Ejecutivo:
- Donación de un inmueble a favor de la “Asociación Civil Adultos Mayores en Lucha” en la ciudad de Gualeguaychú (Expediente Nº 28.373).
- Transferencia de una fracción de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Ceibas (Expediente Nº 15.300).
- Cesión de un vehículo Marca Renault Trafic, perteneciente al Centro de Salud “Enfermera Dioliria Joannas” de La Clarita, a favor de la Comuna de La Clarita, Departamento Colón, destinado al uso interno como utilitario (Expediente Nº 15.397).
También el cuerpo dio su aprobación por unanimidad al expediente Nº 28.134, proyecto de Ley remitido desde la Cámara de Diputados, por el cual la Provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”, establecido por el Título VII de la Ley Nacional 27.743; y al proyecto de Ley contenido en el expediente N° 26.723, autoría del diputado Maneiro, por el que se declara “Día del Empleado Comunal” al 28 de noviembre de cada año.
Proyectos ingresados
En esta sesión ingresaron dos expedientes del Poder Ejecutivo:
- Uno por el cual se aprueba el ingreso del Gobierno de Entre Ríos al Consorcio Interjurisdiccional Regional “Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná” (N° 15.551), enviado a las Comisiones de Asuntos Municipales, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
- Otro por el cual se modifica la Ley Nº 9.892 – Régimen Jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria (Expediente Nº 15.562), enviado a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.
También tomaron estado parlamentario dos proyectos de ley presentados por senadores:
- Uno del senador Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos), por el cual la provincia se adhiere a la Ley Nacional N° 27.491, que establece la política pública de vacunación como una estrategia sanitaria de interés nacional (Expediente N° 15.552), remitido a Salud Pública y Drogadicción.
- Otro del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), por el que se promueve la transformación digital de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) radicadas en la provincia (Expediente N° 15.557), a ser abordado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Proyectos de Declaración
Durante la sesión, los senadores aprobaron sobre tablas las siguientes iniciativas:
- Proyecto de Declaración del senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), por el que se declara de Interés Cultural al evento internacional musical de Michael Dotson, artista de blues de Chicago, EE. UU., que tuvo lugar en Tierra Bomba, ciudad de Paraná, el 9 de noviembre de 2025 (Expediente N° 15.553).
- Proyecto de la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), por el que se declara de Interés el XIII Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina, a desarrollarse del 24 al 28 de noviembre de 2025 en Paraná (Expediente N° 15.554).
- Proyecto del senador Favre, por el que se declara de Interés Cultural y Turístico la Fiesta Provincial del Yatay, celebrada desde 1993, en homenaje al fruto de la palmera Yatay y a los palmares de la región (Expediente N° 15.555).
- Proyecto de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), que reconoce los 30 años del Parque “San José”, destacando su valor ambiental y social, y el rol del Dr. Darío Antonio Alasino (Expediente N° 15.556).
- Proyecto de la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), por el que se declara de Interés el 90° Aniversario de la Escuela N° 20 Falucho de Distrito Chañar (Expediente N° 15.558).
- Proyecto de la senadora Miranda, por el que se declara de Interés el 100° aniversario de la Escuela N° 54 José Hernández, de El Carumbé (Expediente N° 15.559).
- Proyecto de la senadora Miranda, por el que se declara de Interés la 2° edición de la Fiesta del Pollo, a celebrarse el 15 de noviembre de 2025 en Nueva Vizcaya (Expediente N° 15.560).
- Proyecto del senador Cosso, por el que se declara de Interés Legislativo el evento “Poesía Litoral – Canto a Entre Ríos”, a realizarse el 21 de noviembre de 2025, en el marco del 202° aniversario de Villaguay (Expediente N° 15.561).
- Proyecto del senador Cosso, por el que se declara de Interés Legislativo el Programa “Desafío Aventura”, emitido los miércoles por Support TV (Expediente Nº 32.763 M.E.).
- Proyecto de la senadora Domínguez, por el que se declara de Interés Legislativo el 120° aniversario de la Escuela Nº 1 “Cornelio Saavedra” de San José de Feliciano (Expediente Nº 32.761 M.E.).