El Senado entrerriano definió el cronograma de trabajo en comisiones para el 25 y 26 de noviembre
El Senado de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de reuniones de comisiones previsto para los días 25 y 26 de noviembre, donde se abordarán proyectos vinculados a infraestructura vial, gestión ambiental, salud pública, organización judicial y desarrollo regional.
Martes 25 de noviembre
La actividad comenzará a las 9 con la reunión de la Comisión de Salud Pública y Drogadicción, que dará tratamiento a asuntos pendientes en comisión.
A las 10, habrá un encuentro conjunto entre las comisiones de Legislación General y Obras Públicas, donde se analizarán los siguientes proyectos:
- Expedientes N° 27.070 – 25.904 – 24.890 (Unificados): Proyecto de ley que propone la creación del Régimen de Consorcios Camineros.
- Expediente N° 15.070: Proyecto de ley para instituir el Régimen de Consorcios Camineros, bajo la autoridad de aplicación de la Dirección Provincial de Vialidad, de acuerdo al Artículo 4º inciso “ll” de la Ley Nº 2936.
Participarán como invitados Nicasio Tito, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER); y Fabio Koch, presidente del Consorcio Caminero Vecinal de Crucecita Octava (Departamento Nogoyá).
A las 11, está prevista la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Municipales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde se tratará el:
- Expediente N° 15.551: Proyecto de ley que aprueba el ingreso de la provincia al Consorcio Interjurisdiccional Regional “Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná”.
Luego, a las 12, se desarrollará un encuentro conjunto de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Presupuesto y Hacienda para debatir:
- Expediente N° 15.164: Proyecto de ley que propone la creación del Programa Entrerriano de Residencias en Salud, dependiente de la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud.
Miércoles 26 de noviembre
La jornada iniciará a las 9 con una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General, para tratar:
- Expediente N° 15.167: Proyecto de ley que impulsa reformas al régimen jurídico de la carrera profesional asistencial sanitaria.
A las 10, la Comisión de Legislación General continuará su trabajo con el análisis de dos proyectos:
- Expedientes N° 27.596 – 25.399 (Unificados): Adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia Nº 27.736, que incorpora la violencia digital como modalidad contemplada en la Ley Nº 26.485.
- Expediente N° 15.228: Proyecto de ley que crea un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano, con competencia en el departamento.
Finalmente, a las 11, se realizará una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Producción, donde se abordará:
- Expediente N° 15.390: Proyecto de ley que establece un marco institucional y normativo para el desarrollo integral del Norte Entrerriano, con enfoque en el crecimiento económico, productivo, social, educativo y de infraestructura.
El conjunto de reuniones tendrá lugar en la Sala de Comisiones del Honorable Senado.