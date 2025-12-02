El Senado entrerriano avanzó en los pedidos de acuerdo para 16 cargos de la Defensa Pública
Los senadores provinciales dieron un nuevo paso en el tratamiento de los pedidos de acuerdo constitucional enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de 16 cargos de Defensores Públicos en distintos departamentos de Entre Ríos. El proceso se llevó adelante mediante audiencias públicas, tal como establece el Artículo 103 inciso 2 de la Constitución Provincial.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos desarrolló ocho audiencias en el recinto: cuatro por la mañana y cuatro por la tarde. La jornada fue encabezada por el presidente de la comisión, Juan Pablo Cosso, acompañado por Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara y Marcelo Berthet. La senadora Nancy Miranda participó de las instancias matutinas.
Exposiciones de los postulantes
Las audiencias se realizaron en el marco del artículo 19 del Reglamento del Senado, con el objetivo de conocer los perfiles profesionales y criterios de cada aspirante. Tras la lectura de los antecedentes, los senadores consultaron sobre situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones, criterios éticos, y cuestiones vinculadas a la actualidad institucional y judicial.
Los postulantes expusieron en este orden:
- Luciana Ruth Parravicini, candidata a Defensora Auxiliar de Villaguay.
- Ana Laura Pedemonte, postulante a Defensora Auxiliar en Diamante.
- María Laura Gallegos, candidata a Defensora Auxiliar de Federal.
- María Agostina Favotti, aspirante a Defensora Pública de Diamante.
- Nadia Abril Otegui, candidata a Defensora Auxiliar de Villa Paranacito.
- Pablo Andrés Conti, concursante para Defensor Público Nº 2 de Paraná.
- María Natalia Smaldone, postulante a Defensora Pública de Victoria.
- Salvador Joaquín Olarte, aspirante a Defensor Público de Rosario del Tala.
Durante las entrevistas, se abordaron temas como Juicio por Jurados, edad de punibilidad, plazos razonables, y la importancia de la comunicación institucional, entre otros puntos centrales del sistema de justicia.
Los antecedentes de cada postulante continúan disponibles en la página del Senado, donde también pueden verse las audiencias completas transmitidas en vivo.
Trabajo de la Comisión de Legislación General
Al mediodía, en la Sala de Comisiones de Casa de Gobierno, se reunió la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nancy Miranda, junto a Cosso, Vergara, Cavagna, Benedetti y Claudia Silva.
Durante el encuentro se analizó el proyecto, ya con media sanción de Diputados, que propone la adhesión de Entre Ríos a la Ley Olimpia (Nº 27.736), que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La iniciativa incluye competencias judiciales, campañas de concientización obligatorias y la creación del Programa de Prevención, Sensibilización y Concientización sobre Violencia de Género Digital, bajo la órbita de la Dirección de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano.
Se resolvió convocar a una próxima reunión junto a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que también debe expedirse sobre el proyecto.
El cuerpo legislativo también avanzó en el dictamen favorable para la aceptación de la donación de un inmueble de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) destinado al Ministerio de Salud. La propiedad ubicada en calle Churruarín, en Paraná, será afectada al funcionamiento de la División Técnica de la Dirección de Odontología.