El Senado entrerriano avanzó con proyectos sobre Sauce Montrull, educación, consorcios camineros y desarrollo del norte provincial
Durante una intensa jornada de trabajo, el Senado de Entre Ríos llevó adelante distintas reuniones de comisión en las que se abordaron proyectos vinculados a la creación del municipio de Sauce Montrull, la declaración patrimonial de un colegio histórico, la creación del Consejo Interuniversitario Provincial, el régimen de consorcios camineros y una iniciativa para fomentar el desarrollo del norte entrerriano.
Sauce Montrull más cerca de convertirse en municipio
En primer término, se desarrolló una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Asuntos Municipales para tratar un proyecto del Poder Ejecutivo con media sanción de Diputados, referido a la demarcación del radio y los datos censales del futuro municipio de Sauce Montrull (departamento Paraná).
La presidenta de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y el titular de Asuntos Municipales, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), encabezaron el encuentro en el segundo piso de Casa de Gobierno.
El vocal del Consejo Comunal de Sauce Montrull, Antonio Klaus, agradeció la convocatoria y destacó que se trata de “un momento importante para nuestra comunidad”. Señaló además que el crecimiento demográfico —que ya supera los 1500 habitantes— demanda mayores servicios públicos, por lo que pidió el acompañamiento de los legisladores. Las comisiones dieron dictamen favorable para que el proyecto sea tratado en la próxima sesión.
Patrimonio educativo y Consejo Interuniversitario
Posteriormente, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), dictaminó favorablemente el proyecto que declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural al casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, en Gualeguaychú.
El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) explicó que la propuesta surgió del Senado Juvenil 2025 y cuenta con el respaldo de la comunidad educativa.
En la misma reunión, se aprobó otro dictamen favorable para la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (C.I.P.E.R.), impulsado por el senador Oliva, con el fin de articular políticas entre el Gobierno provincial y las universidades públicas y privadas. El proyecto establece al C.I.P.E.R. como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, y define su integración, funcionamiento y financiamiento.
Avances en el proyecto de Consorcios Camineros
Las comisiones de Legislación General, Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, y Obras Públicas se reunieron para continuar el análisis del proyecto de ley sobre Consorcios Camineros, ya aprobado en Diputados.
Participó el director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel, quien remarcó que actualmente los consorcios “se rigen por un decreto” y que la nueva ley permitirá “agilizar los tiempos administrativos y de pago”.
Bel valoró el rol de los consorcios, asegurando que “nos están ayudando mucho a conservar los caminos” y consideró que la ley “será una herramienta más para fortalecer el sistema”.
El proyecto propone crear el Régimen de Consorcios Camineros como entidades de bien público y sin fines de lucro, destinadas al mantenimiento y mejora de la red vial terciaria y comunal. También establece su marco regulatorio, fuentes de financiamiento y autoridades de aplicación. El análisis continuará con la participación de representantes de consorcios provinciales.
Impulso al desarrollo del norte entrerriano
Finalmente, las comisiones de Producción, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, presididas por Casiano Otaegui, Nancy Miranda y Gustavo Vergara, se reunieron para tratar un proyecto de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) que busca fomentar el desarrollo del norte entrerriano.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, participó del encuentro y consideró que la iniciativa “es un buen aporte sin costo presupuestario, que puede generar procesos positivos”.
El proyecto propone un marco institucional para el desarrollo económico, productivo, social y educativo de los departamentos Feliciano, Federación y La Paz, históricamente postergados. Además, crea una Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano integrada por organismos provinciales, municipios, comunas y organizaciones civiles.
Domínguez señaló que la propuesta busca “trascender gobiernos y fortalecer el desarrollo integral y sustentable de la región norte”.
El texto continuará su tratamiento en comisión en las próximas semanas.