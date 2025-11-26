El Senado entrerriano avanzó con el Presupuesto 2026 y extendió el período de sesiones ordinarias
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó este martes la 18ª Sesión Ordinaria del 146° Período Legislativo en la Cámara de Senadores de Entre Ríos. La acompañaron el secretario Sergio Avero y la prosecretaria Sara Foletto, con la presencia de 16 legisladores y quórum reglamentario. El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).
La Bandera Nacional fue izada por Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos).
Ingresó el Presupuesto 2026
Durante la sesión tomó estado parlamentario el Proyecto de Presupuesto General 2026 (Expediente Nº 28.722), ya aprobado por Diputados. La iniciativa fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su análisis.
Prórroga del período de sesiones
Sobre tablas, los senadores aprobaron el proyecto presentado por los presidentes de bloque Rubén Dal Molín, Martín Oliva y Gladys Domínguez, que prorroga las sesiones ordinarias hasta el 14 de febrero de 2026, conforme a lo establecido por el Artículo 106 de la Constitución Provincial (Expediente Nº 32.826).
Otros proyectos tratados
El Senado aprobó sobre tablas el proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza el ingreso de Entre Ríos al Consorcio Interjurisdiccional Regional “Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná” (Expediente Nº 15.551). El senador Rafael Cavagna fundamentó el alcance de la iniciativa.
Además, se trató el proyecto del senador Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), que solicita declarar la Emergencia Sanitaria en Salud Mental por 12 meses (Expediente Nº 32.816), con el objetivo de fortalecer políticas de prevención e intervención.
El senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) impulsó un pedido a Vialidad Provincial para la puesta en valor del camino “Calzada Las Chilcas”, que conecta la zona de la Escuela Nº 17 con Isleta (Expediente Nº 15.569).
También se abordó la iniciativa de Patricia Díaz, que solicita un programa de bancarización para entidades deportivas a través de la Secretaría de Deportes y el BERSA (Expediente Nº 15.577).
Proyectos ingresados desde ambas cámaras
La sesión incluyó el ingreso del proyecto del Ejecutivo que ratifica el Decreto Nº 1.402/2025 GOB (Expediente Nº 28.431), así como la propuesta de diputadas y diputados para incorporar artículos a la Ley Nº 9424 del Registro de Deudores Alimentarios (Expediente Nº 28.301).
También ingresó la iniciativa del senador Sanzberro para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia alimentaria provincial (Ley Nº 11.140), y el proyecto del senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) para promover la transformación digital de MiPyMEs entrerrianas (Expediente Nº 15.557).
Declaraciones de interés
Se aprobaron numerosos proyectos de declaración, entre ellos:
• La 4ª Fiesta de las Familias Rurales en Rincón de Nogoyá (Sanzberro).
• “Galarza en Navidad”, edición 2025 (Otaegui).
• Jornada provincial sobre Conservación de Suelos (Otaegui).
• La obra “Los cuentos del profe” de Marcelo Fabián Gallay (Favre).
• La 35ª Edición del Seven de la Playa de Río (Oliva).
• La 43ª Jornada Citrícola Nacional y la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia (Cozzi).
• La Sexta Edición del Día del Dirigente Deportivo Entrerriano (Favre y Otaegui).
• Obras del músico entrerriano Héctor Confesor “Cacho” Miño y pesar por su fallecimiento (Díaz).
• El 25º aniversario de la Escuela Secundaria Nº 6 “Crucero Belgrano” (Domínguez).
• El 40º aniversario del programa radial “Sin fronteras” (Cosso).