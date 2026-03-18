El Senado entrerriano aprobó proyectos sobre comunas y avanzó con iniciativas vinculadas a la Justicia y control institucional
La Cámara de Senadores de Entre Ríos llevó adelante este miércoles su Segunda Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, en la que se aprobaron proyectos clave impulsados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la definición de límites jurisdiccionales de distintas comunas de la provincia.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani, acompañada por el secretario Sergio Avero y la prosecretaria Sara Foletto, con la presencia de los 17 legisladores. Durante el inicio, se realizó el izamiento de las banderas Nacional y de Entre Ríos a cargo de Gloria Cozzi y Rubén Dal Molín, respectivamente.
Tras aprobarse el acta de la sesión anterior, se dio tratamiento a distintas iniciativas. Entre ellas, tomó relevancia un proyecto de Resolución impulsado por Víctor Sanzberro, junto a Patricia Díaz y Claudia Silva, que propone citar al presidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, para que brinde explicaciones sobre un informe del síndico fiscalizador. El senador Sanzberro solicitó que el expediente sea tratado con celeridad en comisión, mientras que Dal Molín planteó la posibilidad de unificar iniciativas similares para un mejor abordaje.
En tanto, el senador Marcelo Berthet pidió que el proyecto también sea girado a la Comisión de Legislación General para ampliar su análisis.
Por fuera del temario, la senadora Nancy Miranda informó el ingreso de proyectos que serán tratados en próximas sesiones, entre ellos la creación de un juzgado en San José de Feliciano, nuevas fiscalías en Santa Elena y Bovril, una modificación a la ley orgánica de tribunales y una iniciativa para el desarrollo integral del Norte Entrerriano.
En el apartado de Comunicaciones, se aprobó sobre tablas un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo provincial que regularice las transferencias a las Juntas de Gobierno, además de otras iniciativas presentadas por los senadores Sanzberro y Martín Oliva.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación de varios proyectos del Poder Ejecutivo que establecen los límites jurisdiccionales de comunas entrerrianas, entre ellas el Centro Rural de Población del 5º Distrito de Gualeguay, la comuna Justo José de Urquiza (Nogoyá), Santa María y Las Margaritas (Federación), Yeso Oeste (La Paz), Crucesitas Tercera (Nogoyá), Mojones Sud Los Algarrobos (Villaguay), La Providencia (La Paz), Estación Lazo (Gualeguay) y La Esmeralda (Feliciano). Estas definiciones regirán a partir del 31 de diciembre de 2025.
Durante la sesión también se concretaron designaciones institucionales. El senador Gustavo Vergara fue propuesto para integrar el Consejo Directivo del Instituto Portuario de Entre Ríos, mientras que la senadora Cozzi fue designada en el Directorio del Ente Mixto de Turismo. Además, Gladys Domínguez y Rafael Cavagna fueron elegidos como miembro titular y suplente, respectivamente, del Jurado de Enjuiciamiento para el bienio 2026-2027.
En cuanto a proyectos de Declaración, los legisladores aprobaron diversas iniciativas que reconocen eventos culturales, productivos y conmemorativos en distintos puntos de la provincia, como la Fiesta Nacional de la Apicultura en Gobernador Maciá, el Moto Encuentro 2026 en Paraná y actividades vinculadas al Día de la Memoria.
El tramo final estuvo marcado por homenajes. La senadora Cozzi recordó la figura de Francisco Ramírez, destacando su legado federal. A su vez, Domínguez saludó a la comunidad de San José de Feliciano por su aniversario, mientras que Sanzberro y Jaime Benedetti evocaron los 50 años del golpe de Estado de 1976, reivindicando la memoria, la verdad y la justicia, y resaltando la figura de Raúl Alfonsín.
Por último, el senador Oliva expresó su preocupación por una eventual salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, al considerar que sería una decisión con impacto negativo en la población, e instó a las autoridades a reconsiderar esa postura.