El Senado entrerriano aprobó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública
La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este lunes la 1ª Sesión Especial del 146º Período Legislativo y aprobó por mayoría el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial. La votación terminó con 12 votos a favor y 5 en contra, y ahora el texto pasará a la Honorable Cámara de Diputados para su tratamiento.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, acompañada por el secretario Sergio Avero y la prosecretaria Sara Foletto. En el inicio, la Bandera Nacional fue izada por Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos).
El proyecto aprobado
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo (expediente N° 15.400), declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial. El dictamen ya contaba con despacho favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
- A favor: 8 senadores de Juntos por Entre Ríos, 3 de Más para Entre Ríos y 1 de Peronismo Federal.
- En contra: 5 legisladores de Más para Entre Ríos.
En total, 17 senadores participaron con quórum reglamentario.
Argumentos a favor
El senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) sostuvo que el proyecto busca refinanciar el stock de deuda provincial de unos 700 millones de dólares, mayormente del crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.
“No estamos hablando de nueva deuda, sino de ordenar la existente para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”, afirmó.
Además, remarcó que los excedentes obtenidos se destinarán exclusivamente a obra pública y subrayó que la medida otorga previsibilidad financiera a la provincia.
Por su parte, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) votó a favor argumentando que muchos municipios de su departamento arrastran deudas que limitan su crecimiento:
“Con esta herramienta podremos reestructurarlas con mejores condiciones, dándole oxígeno financiero. Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo”, señaló.
Argumentos en contra
El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) rechazó el proyecto porque, según él, no solo reestructura deuda existente sino que habilita nuevo endeudamiento.
“No creo que se deba tomar nueva deuda. Sí que se tiene que reestructurar, pero llamemos a las cosas por su nombre”, indicó.
En la misma línea, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) objetó la falta de detalles en cronograma de vencimientos, tasas e impacto financiero:
“Sin esta información no podemos saber para qué es esta nueva deuda. No estoy dispuesto a acompañar una autorización que condiciona el futuro de Entre Ríos”.
Lo que viene
El proyecto ahora será girado a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde continuará el debate en busca de su aprobación definitiva.