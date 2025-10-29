El Senado entrerriano aprobó el nombramiento de 18 conjueces del Superior Tribunal de Justicia
La vicegobernadora Alicia Aluani, en su carácter de presidenta del cuerpo, presidió este miércoles la 16ª Sesión Ordinaria del 146º Período Legislativo en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos. Estuvo acompañada por el secretario de Cámara, Sergio Avero, y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con 16 legisladores presentes y quórum reglamentario, mientras que el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos).
La Bandera Nacional fue izada por la senadora Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), y la Bandera de Entre Ríos, por el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos).
Nombramiento de conjueces del Superior Tribunal
Por mayoría y sobre tablas, los senadores aprobaron el proyecto de resolución del Poder Ejecutivo que otorga acuerdo constitucional para el nombramiento de 18 conjueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). La votación arrojó 15 votos afirmativos, una abstención y una ausencia.
Los nuevos conjueces designados son:
Jorge Marcelo D’Agostino, Analía Cardoso, Juan Martín Pita, Cristina Lucía Enderle, Livio Pablo Hojman, Magdalena Vinacur, Martín Julián Acevedo Miño, Carina Manuela Ramos, Alfredo Alejandro Vitale, Andrea Belén Saxer, Agustín Turinetto, Verónica María Mulone, Germán Alejandro Manucci, María Belén Ríos, Laureano Germán Ríos, Mariana Farfán, Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), explicó que los abogados designados “actuarán en casos de recusación, excusación, licencia o vacancia de los miembros del STJ, cuando no sea posible integrar el tribunal según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Cosso subrayó que “se trata de sustituciones temporales y de intervención transitoria, para casos concretos determinados por sorteo”, y remarcó que “todos los postulantes cumplen con los requisitos del artículo 188 de la Constitución Provincial”.
Proyectos de declaración aprobados
Durante la sesión, se aprobaron siete proyectos de declaración sobre tablas:
- De Gustavo Vergara, que declara de interés legislativo y educativo el 40º aniversario de la Escuela Jóvenes y Adultos N° 2 “30 de Octubre” de General Ramírez.
- De Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), que declara de interés legislativo, educativo y sanitario la jornada de enfermería “Fortaleciendo la atención primaria en Salud Mental”.
- De Juan Pablo Cosso, que declara de interés legislativo la LVI Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, a realizarse el 1° de noviembre en Villaguay.
- También de Cosso, que declara de interés la I Jornada de Experiencias Didácticas Inclusivas “Educar en la Diversidad: Compartir para Incluir”, prevista para el 18 de noviembre en Villaguay.
- De Claudia Silva, que declara de interés legislativo la 34° Feria de Colectividades, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre en Paraná.
- De Silva, que declara de interés la XXIII Expo Escuela, los días 6 y 7 de noviembre en Viale.
- De Rubén Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), que declara de interés legislativo la XIII Fiesta de Ibicuy, en el marco del 115° aniversario de la localidad, del 13 al 15 de noviembre.
Proyecto ingresado
Ingresó además el expediente N° 27.368, remitido por la Cámara de Diputados, que regula la participación pública y privada en la promoción del deporte. El Senado aprobó su reserva en Secretaría para ser tratado en la próxima sesión.
Homenajes
Durante el turno de los homenajes, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) recordó el Día de la Recuperación de la Democracia, celebrado cada 30 de octubre en conmemoración de las elecciones de 1983.
“Depende de nuestra madurez política y de nuestro trabajo como legisladores que sigamos gozando de la democracia recuperada en 1983, bajo el liderazgo de Ricardo Raúl Alfonsín”, expresó.
Por su parte, el senador Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos) destacó el Día del Isleño Entrerriano, celebrado cada 31 de octubre, en recuerdo del Primer Congreso de Productores Isleños de 1936. “Este día busca no solo celebrar la cultura isleña, sino también preservar las tradiciones y el estilo de vida de estas comunidades”, señaló.