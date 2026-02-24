El Senado eligió autoridades y Mayans quedó más debilitado que nunca
En el marco de su habitual sesión preparatoria, el Senado de la Nación designó este martes a sus autoridades, con la novedad de que la vicepresidencia no quedó en manos de la primera minoría, sino que pasó a ser de Carolina Moisés, que se había ido junto con sus pares Sandra Fernández y Gustavo Andrada del interbloque Popular que conduce José Mayans.
Esa bancada quedó sin representación entre las autoridades, lo que motivó una fuerte crítica del senador formoseño, quien fiel a su estilo arrancó con un dicho: “Árbol que no se torció nunca, su tronco endereza”. “Esto ya salió torcido, tengo número y hago lo que quiero”, lanzó en referencia al oficialismo, para cargar a continuación contra Patricia Bullrich, quien acababa de proponer la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional de la Cámara alta, a la radical Carolina Losada como vicepresidenta primera y a la cordobesa Alejandra Vigo como vice segunda. Y en último lugar -porque era la única que tenía que jurar, aclaró- a María Carolina Moisés para la vicepresidencia.
“A decir del presidente, ella era una persona que destrozaba cosas, y ahora está haciendo eso”, disparó Mayans en alusión a la presidenta del bloque La Libertad Avanza. Y siguió: “Hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento, yo ya vi esto… Siempre reivindico el gesto de (Raúl) Alfonsín, que habiendo ganado con contundencia las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a sus adversarios circunstanciales y ofrecerle a Ítalo Luder la presidencia de la Corte Suprema”.
En ese marco, Mayans aclaró que no objetaba los nombres de las personas propuestas, pero sí “la falta de respeto”, por lo que no iban a acompañar esa propuesta que se votó a continuación y arrojó como resultado 45 votos positivos, 24 en contra y una abstención, que correspondió al catamarqueño Andrada, ahora en la bancada que justamente preside Moisés.
Votaron a favor todos los senadores de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que en contra lo hicieron los del interbloque Popular. Estuvieron ausentes el radical Maximiliano Abad y el tucumano Juan Manzur.
Hecha la votación, el reelecto presidente provisional, Bartolomé Abdala, ratificó su compromiso “para seguir trabajando al servicio del país” y agradeció a “quienes han confiado nuevamente” eligiéndolo en ese cargo, que espera seguir ejerciendo con “responsabilidad, honor y gran orgullo”.
A continuación fueron ratificados en sus cargos Agustín Giustinian como secretario Parlamentario; Alejandro Fitzgerald como secretario Administrativo; Dolores Martínez prosecretaria Parlamentaria y Lucas Clark prosecretario Administrativo.
El senador correntino Carlos “Camau” Espínola hizo reserva de la Prosecretaría de Coordinación Operativa, para que se elija en una próxima sesión, mientras que Mayans anunció el acompañamiento de esos cargos. Solo votaron en contra Eduardo “Wado” de Pedro y la fueguina Cristina López.
“Esta política del atropello”
“Teniendo en cuenta los antecedentes de la presidenta del interbloque, una persona que atropella sin ningún problema, que está acostumbrada a no respetar la ley, acostumbrada a no respetar el reglamento, esto no lleva a nada bueno”, advirtió Mayans sobre la conducta de Bullrich.
“En política, primero cuando se tiene la fuerza, en primer lugar, es para cumplir con la Constitución y con las leyes, en segundo lugar, tener gestos para conciliar y no para destrozar todo”, manifestó el formoseño.
Mayans consideró que “hacen una propuesta que está amparada por la soberbia del momento. Están llevando adelante una gestión donde dicen que es un nuevo esquema, pero hace agua por todas partes. El pueblo argentino tiene dos opciones: Milei o nosotros”.
Por último, expresó: “Esta política de atropello, tengo el número y hago lo que quiero, no respeto las representaciones, hago una interpretación antojadiza de las leyes y la Constitución, hago una propuesta con un arreglo circunstancial. Este programa de Gobierno sin los dos tercios no va a funcionar. Hubiesen empezado bien el sistema si había respeto, pero no lo hay”.