El Senado de Entre Ríos tratará donación de inmueble para salud mental, nuevos juzgados de Familia y licencias por adopción
Según se informó desde la Cámara de Senadores de Entre Ríos, el miércoles 1° de abril, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se llevará adelante una reunión de la Comisión de Legislación General.
El encuentro comenzará a las 8:00 y tendrá como primer punto el Expediente N° 28.598: Proyecto de Ley por el que se autoriza la aceptación de la donación de un inmueble efectuada por el señor Gervasoni Luis Alberto, destinado al funcionamiento exclusivo de una Casa de Medio Camino bajo la dependencia del Hospital “Dr. Luis Ellerman” de Rosario del Tala.
En segundo término se analizará el Expediente N° 14.746, Proyecto de Ley por el que se crean cuatro Juzgados de Familia y Penal de niños, niñas y adolescentes en las jurisdicciones Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay.
Luego se tratará el Expediente N° 27.859, Proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 15 de la Ley N° 3.289 del Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Entre Ríos y se establece un régimen de licencias por adopción para los empleados públicos provinciales y de organismos descentralizados.
Para las 9:30 se programó una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, también en la sede de Casa de Gobierno.
En esa instancia, el primer tema será el Expediente N° 15.535, Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 1° de la Ley 11.154.
Asimismo, se abordará el Expediente N° 28.667, Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo Eco Sport 1.4 L TDCI 4×2 XLS – tipo rural 5 puertas, dominio HQT566, motor N° F6JC98987806, chasis N° 9BFZE12E798987806, a favor de la Municipalidad de General Campos, departamento San Salvador.
También se tratará el Expediente N° 28.854, Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Líbaros, del departamento Uruguay.
Finalmente, figura en el temario el Expediente N° 26.884, Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 6° de la Ley N° 7.555 sobre las Juntas de Gobierno.
En paralelo, la presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para sesionar el martes 31 de marzo, miércoles 1° y jueves 2 de abril, a las 18, 13 y 11 horas, respectivamente.
Las deliberaciones del pleno serán transmitidas en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.