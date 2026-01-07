El Senado de Entre Ríos sancionó la adhesión a la Ley Olimpia y un nuevo régimen de gestión ambiental
La Cámara de Senadores de Entre Ríos, durante su segunda Sesión de Prórroga del 146° Período Legislativo, sancionó una serie de iniciativas relevantes, entre ellas la adhesión a la Ley Olimpia sobre violencia digital, la creación del Régimen Jurídico de Gestión Ambiental para las actividades económicas, y la declaración de Ciudadano Ilustre de la provincia a Celomar José Argachá. Además, se aprobaron Pedidos de Informe y proyectos de Declaración y Comunicación. El cuerpo volverá a sesionar este miércoles 7 de enero a las 11, con un cambio de horario, para tratar el proyecto que reestablece la Emergencia en Obras Públicas y Viales.
La sesión se desarrolló este martes por la tarde en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, bajo la presidencia del vicepresidente primero Rafael Cavagna, asistido por el secretario de Cámara, Sergio Avero, y la prosecretaria Sara Foletto. Participaron 13 legisladores, alcanzándose el quórum reglamentario.
Tras el izamiento de las banderas nacional y provincial, se giraron a comisión distintas iniciativas vinculadas a declaraciones de utilidad pública y expropiaciones. En ese marco, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) solicitó que en la próxima sesión se dé tratamiento, con o sin despacho de comisión, al proyecto del Poder Ejecutivo, ya aprobado en Diputados el 23 de diciembre, que propone reestablecer por un año la vigencia de la Ley N° 11.138, prorrogada por Ley N° 11.177, de Emergencia en Obras Públicas y Viales.
Posteriormente, el Senado aprobó un Pedido de Informe impulsado por los senadores Martín Oliva, Claudia Silva, Juan Conti y Patricia Díaz, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial el listado del personal con Contrato Temporario de organismos centralizados y entes descentralizados —vigentes durante 2025— que no fueron incluidos en el Decreto N° 3817/25. Conforme al artículo 117° de la Constitución provincial, se realizará la comunicación correspondiente al Ejecutivo.
Asimismo, se sancionó un proyecto de Resolución, con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, por el que se accede a lo solicitado por el Poder Ejecutivo y se dispone el retiro y devolución del Expediente N° 15.343 HCS, referido al Acuerdo Constitucional para la cobertura del cargo de Fiscal Auxiliar N° 5 de Concordia, propuesto para Francisco Alberto Paoli.
Proyectos de Declaración y Comunicación
Entre los proyectos aprobados, se destacó una iniciativa de la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), dirigida al Poder Ejecutivo provincial, para que a través de Vialidad Provincial se arbitren los medios necesarios para la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N° 5, así como otro proyecto similar dirigido a Vialidad Nacional. En relación con el cierre del cruce entre calle Cepeda y la Ruta 127, la legisladora señaló que “no se han producido accidentes que justifiquen dicho cierre” y que la medida provocó “una pérdida considerable para los comerciantes”, por lo que solicitó al gobernador que se evalúe la reapertura del paso.
También fue aprobado un proyecto de Comunicación presentado por los senadores Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), dirigido a la ministra de Desarrollo Humano, solicitando la convocatoria urgente y extraordinaria de la Mesa de Diálogo Social. Sanzberro explicó que la iniciativa está vinculada a la distribución de la asistencia alimentaria en la provincia, y remarcó la necesidad de transparencia, ante denuncias y actuaciones judiciales en curso. “La Mesa de Diálogo Social es un instituto de democracia participativa y plural”, afirmó, al tiempo que solicitó el respaldo institucional del Senado.
Proyectos sancionados
Durante la sesión, los senadores aprobaron el proyecto por el cual Entre Ríos adhiere a la Ley Olimpia N° 27.736, que incorpora la violencia digital como modalidad de violencia contra las mujeres, modificando la Ley N° 26.485 de Protección Integral.
También se dio sanción definitiva al proyecto del Poder Ejecutivo que crea el Régimen Jurídico de Gestión Ambiental para las actividades económicas en la provincia. La norma, compuesta por 11 capítulos y 42 artículos, establece procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, mecanismos de participación ciudadana, crea el Certificado Único Ambiental (CUA) y un Registro Provincial Ambiental, y regula acciones de fiscalización, monitoreo, infracciones y sanciones. Además, se instituye el Fondo de Control y Fiscalización Ambiental, destinado a financiar la aplicación de la ley.
Finalmente, se sancionó el proyecto que declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al Maestro Normal Nacional y Profesor de Historia Celomar José Argachá, en reconocimiento a su destacado aporte a la historia provincial, la educación y el deporte entrerriano.