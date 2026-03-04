El Senado de Entre Ríos realizó su primera sesión ordinaria del 147° Período Legislativo
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo, en la que se aprobaron la conformación de las comisiones permanentes y se informaron las autoridades de los bloques mayoritarios, entre otras iniciativas tratadas.
En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la sesión, asistida por el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero, y la prosecretaria, Sara Foletto.
La Bandera Nacional fue izada por el senador Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).
La sesión contó con la presencia de 14 legisladores, mientras que se justificaron las ausencias de los senadores Hernán Méndez, Rubén Dal Molín y Claudia Silva. Durante la jornada también se aprobó el acta de la sesión anterior y se obvió la lectura de las comunicaciones oficiales.
Presidencias de bloques
Durante la sesión, el bloque Más para Entre Ríos informó la designación del senador Marcelo Berthet (San Salvador) como presidente del espacio para el actual período legislativo. Por su parte, Juntos por Entre Ríos confirmó al senador Rubén Dal Molín (Federación) como titular del bloque.
Conformación de comisiones
Luego, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) solicitó la palabra y explicó que los tres bloques del Senado presentaron conjuntamente el expediente Nº 33.352 para definir la integración de las comisiones permanentes.
“El proyecto mantiene la misma composición numérica en todas las comisiones, con la salvedad de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se agregan dos senadores más”, detalló Cavagna.
Tras la votación del cuerpo legislativo, quedó aprobada la conformación de las comisiones permanentes para el 147° Período Legislativo.
Proyectos del Poder Ejecutivo
Durante la sesión también se dio tratamiento a tres proyectos enviados por el Poder Ejecutivo vinculados a la delimitación jurisdiccional de comunas entrerrianas.
Las iniciativas establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Crucesitas Tercera (departamento Nogoyá), declarada de segunda categoría desde el 31 de diciembre de 2025; la Comuna Mojones Sud Los Algarrobos (departamento Villaguay), declarada de primera categoría; y la Comuna La Providencia (departamento La Paz), también de primera categoría.
Los tres proyectos fueron girados a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis.
Proyectos presentados por senadores
Entre las iniciativas legislativas ingresadas, se presentó un proyecto del senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) para modificar el artículo 41 de la Ley Nº 10.855, que establece el marco regulatorio del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Asimismo, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) impulsó un proyecto para crear el Régimen Provincial de Integridad y Habilidad para Contratar con el Estado, con el objetivo de garantizar la transparencia, la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público en las contrataciones provinciales.
Durante el debate, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) solicitó unificar esta iniciativa con un proyecto similar de su autoría, al tratarse de la misma temática. La propuesta fue aprobada por el cuerpo legislativo.
Proyectos de declaración
Sobre tablas, el Senado aprobó ocho proyectos de declaración que expresan el interés legislativo por distintos aniversarios, actividades culturales y eventos institucionales en la provincia.
Entre ellos se destacan el 112° aniversario de la ciudad de Alcaraz, el VIII Festival de Teatro Larroque 2026, el 70° aniversario del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, las I Jornadas Anuales entre Comités de Bioética de la provincia, la 48° edición del Festival del Yeso en Hernandarias, la fiesta aniversario de Villa Alcaraz, la IX Fiesta del Estibador en Villa Urquiza y el 137° aniversario de San Gustavo.
Homenajes
Durante el turno de homenajes, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) recordó a Santiago Miguel Ganis, fallecido el 28 de febrero y oriundo de la comunidad de El Cimarrón, a quien definió como un hombre que dejó una huella de respeto, honestidad y trabajo rural.
Por su parte, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) rindió homenaje al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, y destacó especialmente el rol de las mujeres trabajadoras de la salud y la educación.
Finalmente, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) expresó su adhesión a las palabras de su par.