El Senado de Entre Ríos oficializó la integración de sus comisiones permanentes para el 147° período legislativo
Durante la primera sesión ordinaria del Senado de Entre Ríos, presidida por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alicia Aluani, se aprobó la conformación de las comisiones permanentes que funcionarán durante el 147° período legislativo.
Las 14 comisiones permanentes integradas por los senadores provinciales fueron oficializadas este miércoles durante la sesión. En general, mantendrán la misma cantidad de integrantes que en el período legislativo anterior, con una excepción.
Se trata de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que amplió su integración de siete a nueve miembros. La modificación se realizó mediante una moción del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y fue aprobada por votación del cuerpo conforme al artículo 75º del Reglamento de la Cámara.
Conformación de las comisiones permanentes
Comisión de Ambiente y Desarrollo, formada por cinco integrantes. Es presidida por Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), tiene como secretario a Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y está integrada por Rubén Dal Molín, Ramiro Favre y Juan Pablo Cosso.
Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, integrada por nueve miembros. Su presidente es Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos); como secretario, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos); y como integrantes Gustavo Vergara, Jaime Benedetti, Nancy Miranda, Patricia Díaz, Marcelo Berthet, Juan Conti y Gladys Domínguez.
Comisión de Asuntos Municipales, formada por cinco integrantes. Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), el secretario es Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y está integrada por Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Marcelo Berthet.
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, conformada por siete miembros. Es presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y su secretario es Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos). También la integran Hernán Méndez, Casiano Otaegui, Nancy Miranda, Víctor Sanzberro y Juan Conti.
Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, compuesta por nueve miembros. Su presidente es Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) y su secretaria Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos). Además, la integran Gustavo Vergara, Gloria Cozzi, Hernán Méndez, Rafael Cavagna, Claudia Silva, Víctor Sanzberro y Martín Oliva.
Comisión de Legislación General, conformada por nueve miembros. Es presidida por Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos); como secretario se desempeña Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos); y la integran Gustavo Vergara, Gladys Domínguez, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Víctor Sanzberro, Claudia Silva y Patricia Díaz.
Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes, formada por nueve miembros. Está presidida por Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos); la secretaria es Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos); y la integran Gloria Cozzi, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti, Hernán Méndez, Juan Conti, Gladys Domínguez y Víctor Sanzberro.
Comisión de Obras Públicas, integrada por cinco miembros. Su presidente es Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos) y el secretario Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos). También la integran Gloria Cozzi, Nancy Miranda y Claudia Silva.
Comisión de Peticiones y Milicias, formada por cinco integrantes. Es presidida por Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos); como secretaria se desempeña Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos); y la integran Juan Conti, Claudia Silva y Casiano Otaegui.
Comisión de Presupuesto y Hacienda, compuesta por nueve miembros. Está presidida por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos); su secretario es Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos); y la integran Claudia Silva, Casiano Otaegui, Gladys Domínguez, Ramiro Favre, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti y Marcelo Berthet.
Comisión de Producción, integrada por siete miembros. Es presidida por Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos); la secretaria es Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal); y la integran Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Hernán Méndez, Marcelo Berthet y Claudia Silva.
Comisión de Salud Pública y Drogadicción, conformada por siete integrantes. Está presidida por Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos); la secretaria es Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos); y la integran Gloria Cozzi, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Martín Oliva y Gladys Domínguez.
Comisión de Seguridad, integrada por siete miembros. Es presidida por Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos); su secretaria es Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos); y la integran Gloria Cozzi, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Juan Conti y Patricia Díaz.
Comisión de Sugerencias Ciudadanas, compuesta por siete miembros. Está presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos); como secretario se desempeña Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos); y la integran Juan Conti, Claudia Silva, Rubén Dal Molín, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso.