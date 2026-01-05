El Senado de Entre Ríos fue convocado a una nueva sesión de prórroga del 146° Período Legislativo
La Cámara de Senadores de Entre Ríos fue convocada a llevar adelante la segunda sesión ordinaria de prórroga correspondiente al 146° Período Legislativo, en el marco de la continuidad de la actividad parlamentaria provincial.
De acuerdo a lo informado oficialmente, los legisladores fueron citados a sesionar en las siguientes fechas y horarios: martes 6 de enero a las 19 horas, miércoles 7 a las 13 y jueves 8 a las 11 horas, conforme al cronograma previsto para los llamados de prórroga.
La actividad legislativa se desarrollará en el recinto de la Cámara de Senadores, mientras que la ciudadanía podrá seguir la sesión en vivo a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo, garantizando el acceso público y la transparencia institucional.