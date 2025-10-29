El Senado de Entre Ríos dio ingreso a la lista de conjueces del Superior Tribunal de Justicia
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este martes la 15ª Sesión Ordinaria del 146º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani, quien estuvo acompañada por el secretario Sergio Avero y la prosecretaria Sara Foletto. La jornada contó con quórum reglamentario y la presencia de 16 legisladores.
Durante la sesión, se dio ingreso a la lista de abogados propuestos como conjueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ), conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6902. El pedido fue elevado por el Poder Ejecutivo, que solicita al Senado prestar el Acuerdo Constitucional correspondiente.
La nómina, que fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), está integrada por: Jorge Marcelo D’Agostino, Analía Cardoso, Juan Martín Pita, Cristina Lucía Enderle, Livio Pablo Hojman, Magdalena Vinacur, Martín Julián Acevedo Miño, Carina Manuela Ramos, Alfredo Alejandro Vitale, Andrea Belén Saxer, Agustín Turinetto, Verónica María Mulone, Germán Alejandro Manucci, María Belén Ríos, Laureano Germán Ríos, Mariana Farfán, Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli.
Además, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos). La Bandera Nacional fue izada por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos).
El temario incluyó diversos proyectos de ley, declaraciones y comunicaciones. Entre ellos, se destacan:
- El proyecto de ley de Rubén Dal Molín y Hernán Méndez para modificar el Artículo 1º de la Ley Nº 11.154 (Expediente N° 15.535).
- La iniciativa del senador Jaime Benedetti, que busca declarar Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural al casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, en Gualeguaychú (Expediente N° 15.543).
Durante la sesión, también se aprobaron 15 proyectos de declaración sobre tablas, entre los que se incluyen el “Gualeguay Coral 2025”, el Espectáculo Sinfónico Coral “Pinceladas de Rock”, la XIV Jornada de Educación de Chajarí, el Plenario Federal de Técnicos, la Competencia Nacional de Robótica en Paraná, la Fiesta de las Costumbres Argentinas, la Fiesta de la Torta Frita y el Bicentenario de la Integración Alemana, entre otros eventos culturales, educativos y comunitarios de toda la provincia.