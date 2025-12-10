Maran Suites & Towers

El Senado de Entre Ríos completó las audiencias para los 16 cargos de Defensa Pública solicitados por el Ejecutivo

Redacción | 10/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos elevó al Senado el pedido de acuerdo previsto en el Artículo 103 inciso 2 de la Constitución Provincial para nombrar 16 cargos de Defensores Públicos en distintos puntos de Entre Ríos. Con las audiencias realizadas este miércoles, sumadas a las de la semana pasada, se completó el análisis de todas las postulaciones. Estas instancias se desarrollaron conforme al artículo 19 del Reglamento del Senado, con el objetivo de evaluar a cada candidato.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), organizó ocho audiencias: cuatro por la mañana y cuatro durante la tarde. La jornada comenzó a las 9 en el recinto de la Cámara Alta, con la presencia de los senadores Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Marcelo Berthet, Nancy Miranda y Rafael Cavagna, y la participación en distintas instancias de Hernán Méndez, Martín Oliva y Gladys Domínguez.

Postulantes

Tras la lectura de los antecedentes de cada aspirante, los senadores realizaron consultas vinculadas a situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones para el cargo, valores éticos y democráticos, además de preguntas sobre problemáticas actuales. Cada postulante expuso su formación, experiencia laboral y un diagnóstico de la Defensoría para la cual fue propuesto.

Los candidatos que se presentaron fueron:

  • Vanesa María José Pelayo, postulada como Defensora Auxiliar de Chajarí.
  • Débora Vanesa Cosatti, candidata a Defensora Auxiliar de Colón.
  • Lorena Andrea Pignataro, propuesta como Defensora Pública de Colón.
  • Gisela María Jesús Mernes, postulada a Defensora Auxiliar de Nogoyá.
  • Carlos Andrés Pellichero, candidato a Defensor Público de Concepción del Uruguay.
  • María del Carmen Molares, propuesta como Defensora Pública de La Paz.
  • María Alejandra Ramírez, candidata a Defensora Pública Nº 1 de Paraná.
  • Yamila Antonella Frate, postulada a Defensora Pública Nº 15 de Paraná.

La información curricular y los datos filiatorios de todos los postulantes pueden consultarse en la web del Senado, donde también quedan disponibles las transmisiones de las audiencias públicas.

