El Senado de Entre Ríos completó las audiencias para los 16 cargos de Defensa Pública solicitados por el Ejecutivo
El Poder Ejecutivo de Entre Ríos elevó al Senado el pedido de acuerdo previsto en el Artículo 103 inciso 2 de la Constitución Provincial para nombrar 16 cargos de Defensores Públicos en distintos puntos de Entre Ríos. Con las audiencias realizadas este miércoles, sumadas a las de la semana pasada, se completó el análisis de todas las postulaciones. Estas instancias se desarrollaron conforme al artículo 19 del Reglamento del Senado, con el objetivo de evaluar a cada candidato.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), organizó ocho audiencias: cuatro por la mañana y cuatro durante la tarde. La jornada comenzó a las 9 en el recinto de la Cámara Alta, con la presencia de los senadores Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Marcelo Berthet, Nancy Miranda y Rafael Cavagna, y la participación en distintas instancias de Hernán Méndez, Martín Oliva y Gladys Domínguez.
Postulantes
Tras la lectura de los antecedentes de cada aspirante, los senadores realizaron consultas vinculadas a situaciones patrimoniales y fiscales, motivaciones para el cargo, valores éticos y democráticos, además de preguntas sobre problemáticas actuales. Cada postulante expuso su formación, experiencia laboral y un diagnóstico de la Defensoría para la cual fue propuesto.
Los candidatos que se presentaron fueron:
- Vanesa María José Pelayo, postulada como Defensora Auxiliar de Chajarí.
- Débora Vanesa Cosatti, candidata a Defensora Auxiliar de Colón.
- Lorena Andrea Pignataro, propuesta como Defensora Pública de Colón.
- Gisela María Jesús Mernes, postulada a Defensora Auxiliar de Nogoyá.
- Carlos Andrés Pellichero, candidato a Defensor Público de Concepción del Uruguay.
- María del Carmen Molares, propuesta como Defensora Pública de La Paz.
- María Alejandra Ramírez, candidata a Defensora Pública Nº 1 de Paraná.
- Yamila Antonella Frate, postulada a Defensora Pública Nº 15 de Paraná.
La información curricular y los datos filiatorios de todos los postulantes pueden consultarse en la web del Senado, donde también quedan disponibles las transmisiones de las audiencias públicas.