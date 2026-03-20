El Senado de Entre Ríos capacitó a su personal en seguridad y salud ocupacional
A través de un trabajo articulado entre el Instituto de Formación Legislativa (IFL) y la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), se llevó adelante la capacitación “Seguridad y Salud Ocupacional” destinada a áreas del Senado entrerriano, en una iniciativa orientada a fortalecer las condiciones laborales dentro del ámbito legislativo.
La actividad se desarrolló este viernes en el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, donde la secretaria coordinadora del Senado, Julieta Sosa, y la titular del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi, encabezaron la apertura. La propuesta estuvo dirigida al personal de maestranza y servicios generales y contó además con la participación del coordinador de Recursos Tecnológicos y Edilicios, Mario Joannas.
La jornada, que incluyó certificación, estuvo a cargo del licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, Carlos Mauricio Maggioni, y abordó la temática desde una perspectiva integral. La seguridad y salud ocupacional (SSO) es una disciplina multidisciplinaria que busca promover la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en su ámbito de trabajo.
Compromiso con el bienestar institucional
En ese marco, Julieta Sosa destacó la importancia de este tipo de instancias formativas y señaló que “la vicegobernadora de la provincia tiene la convicción de que cuidar la seguridad y la salud en el ámbito de trabajo no es solo una obligación normativa, sino también un compromiso con el bienestar de cada persona que forma parte de esta institución”.
Asimismo, remarcó que desde la Cámara alta “seguiremos promoviendo estos espacios de formación, convencidos de que trabajar en condiciones seguras es fundamental para construir una institución más eficiente y comprometida con su gente”.