El Senado de Entre Ríos avanza con proyectos sobre deporte, deuda pública y biocombustibles
Este martes, la Cámara de Senadores de Entre Ríos continuará el tratamiento de iniciativas vinculadas a la participación público-privada en el deporte, la sostenibilidad de la deuda pública provincial y el fomento de biocombustibles y energías. Para cada caso se convocó a especialistas y autoridades vinculadas a los temas.
La jornada legislativa comenzará a las 8:30, con una reunión conjunta de las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes y de Presupuesto y Hacienda, en el recinto. Allí se analizará el Expediente N.º 27.368, que propone regular la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte. Estarán presentes el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell, y el presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), Emilio Fouces.
A las 10:00, también en el recinto, sesionarán de forma conjunta las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda para tratar el Expediente N.º 15.400, que declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial. Fue invitado a exponer el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Finalmente, a las 11:30, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se realizará un encuentro conjunto entre las comisiones de Legislación General y Producción. Allí se debatirá el Expediente N.º 27.038, que establece un marco legal, institucional y normativo para fomentar la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías. Participarán representantes de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).