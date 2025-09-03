El Senado de Entre Ríos aprobó nombramientos de fiscales y otorgó reconocimiento cultural en su 12° Sesión Ordinaria
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la 12° Sesión Ordinaria del 146º Período Legislativo, bajo la presidencia de la vicegobernadora Alicia Aluani. Durante la jornada, se aprobaron nombramientos clave en el ámbito judicial y se rindieron homenajes a personalidades destacadas de la cultura y la sociedad entrerriana.
Entre las resoluciones más relevantes, se aprobó el nombramiento del Dr. Martín Alejandro Rettore Elena como Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado, junto a los pliegos de 13 nuevos fiscales auxiliares en distintas localidades de la provincia, cuyos concursos datan de los años 2019-2020.
El senador Juan Pablo Cosso, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, destacó que “se han cumplido todos los pasos que establece la Constitución y el reglamento interno, sin impugnaciones en la primera etapa y con audiencias públicas de gran nivel”. Por su parte, Rafael Cavagna pidió mayor celeridad en los procesos de selección.
En el apartado cultural, el Senado aprobó sobre tablas el reconocimiento como Ciudadano Ilustre de Entre Ríos al músico Víctor Francisco Velázquez, a propuesta del senador Juan Diego Conti, quien destacó: “Es un ícono cultural de la provincia y es un honor otorgarle esta distinción”.
La sesión también incluyó la aprobación de 22 proyectos de declaración, un proyecto de comunicación sobre la no participación de Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita 2025, y el ingreso de un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, impulsado por senadores de Juntos por Entre Ríos.
Asimismo, tomó estado parlamentario una nota de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, que solicita la intervención legislativa para preservar el patrimonio del Puerto Nuevo de Paraná.
En el turno de los homenajes, los senadores recordaron al exlegislador Jorge Héctor Heyde, conmemoraron el Día del Pueblo Charrúa Entrerriano, destacaron la medalla de oro obtenida por la deportista Katya Unrein en Paracanotaje, repudiaron los actos de censura a periodistas y comunicadores, y rindieron homenaje a la Asociación Civil Alguien Como Yo en vísperas del Día Mundial de la Fibrosis Quística.