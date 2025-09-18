El Senado de EE.UU. confirmó a Peter Lamelas como embajador en la Argentina
El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves la designación de Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina, tras haber sido propuesto meses atrás por el presidente Donald Trump. Con la confirmación, el diplomático se instalará en Buenos Aires en las próximas semanas.
Desde la Embajada de EE.UU. en Argentina celebraron la noticia en redes sociales: “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos”.
Quién es Peter Lamelas
De origen cubano, Lamelas es médico y empresario. Durante su infancia, huyó con su familia de la isla tras la revolución de Fidel Castro y llegó en un barco de la Cruz Roja a Florida, donde creció y estudió medicina. Fundó MD Now, la mayor red de clínicas de urgencias de ese estado, que vendió tiempo después.
Amigo personal de Trump, fue además uno de los principales donantes del Partido Republicano, aportando a las campañas de Trump, Marco Rubio y Ron DeSantis.
Durante su audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, prometió respaldar al gobierno de Javier Milei, recorrer las provincias argentinas para estrechar vínculos con los gobiernos regionales y trabajar para limitar la influencia de China en el país.
También se refirió a la política interna argentina: pidió que Cristina Kirchner “reciba la justicia que merece” y recordó el atentado a la AMIA como un tema pendiente. En ese marco, agradeció al senador Ted Cruz por haber impulsado sanciones contra la expresidenta: “Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras me preparaba para esto, leí una carta que envió al secretario Blinken en 2022 pidiendo sanciones para ella y su familia. Quiero volver a darle las gracias”.
En cuanto a su gestión, Lamelas aseguró: “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y en el próximo período, para construir una mejor relación entre nuestros países”.