El Senado completó la integración de la Auditoría General de la Nación
En la sesión preparatoria, el Senado designó a Mariano Piazza, Francisco Javier Fernández y Luis Naidenoff como sus representantes en la Auditoría General de la Nación, con lo cual el organismo quedó plenamente integrado tras las nominaciones de Diputados realizadas en diciembre.
Fue sobre el final de la reunión de este martes, luego de que se procediera a elegir autoridades de la Cámara. Tomó la palabra Patricia Bullrich para pedir la elección en una única votación de Mariano Piazza, por La Libertad Avanza, Javier Fernández por Unidad Popular, y Luis Naidenoff en representación de la UCR.
“Lo que no sabía era que había un solo bloque en el Parlamento”, la cruzó con ironía José Mayans, titular del interbloque Popular, ya que cada sector debía proceder a proponer a su representante, cosa que hizo a continuación, mencionando a Francisco Javier Fernández, de quien aclaró que ya integró la AGN anteriormente.
Por su parte, el formoseño Naidenoff, representante de la Unión Cívica Radical, presidió ese bloque de senadores durante muchos años.
La votación tuvo 70 votos a favor y solo 2 en contra, correspondientes a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
De esta manera, la Auditoría General de la Nación quedó ahora sí completa, con la designación en diciembre pasado de los representantes de la Cámara de Diputados: Mónica Almada por La Libertad Avanza; Pamela Calletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y el camporista Juan Ignacio Forlón. Todos designados en la madrugada del pasado 18 de diciembre. El presidente de la AGN sigue siendo Juan Manuel Olmos, hombre del PJ.