El Senado aprobó más de un centenar de ascensos militares por unanimidad
Con 69 votos afirmativos y sin oposiciones ni abstenciones, la Cámara alta convalidó una extensa lista de promociones en las Fuerzas Armadas, que incluyó a oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En la sesión de este jueves, el Senado dio luz verde a una serie de pliegos militares que habían sido tratados previamente en la Comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri. La senadora explicó que todas las impugnaciones fueron contestadas por el Ministerio de Defensa y, en los casos necesarios, también se realizaron consultas judiciales.
La votación terminó con respaldo unánime: 69 votos a favor y ninguno en contra.
Apoyo opositor con matices
La senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) había adelantado que su bloque se abstendría en un expediente y votaría en contra en otro, pero finalmente acompañaron todos los pliegos para evitar que la votación se complicara.
Ascensos aprobados
La resolución incluyó a oficiales superiores de las tres fuerzas:
- Armada Argentina: Contraalmirantes, Capitanes de Navío y Capitanes de Fragata en diferentes escalafones (Naval, Infantería de Marina, Intendencia, Ingeniería, Sanidad, Auditoría y Técnico).
- Ejército Argentino: Generales de Brigada, Coroneles, Tenientes Coroneles y profesionales de distintas especialidades (Médicos, Bioquímicos, Enfermeros, Auditoría).
- Fuerza Aérea Argentina: Brigadieres, Comodoros y Vicecomodoros en los escalafones de Aire, General, Técnico y Servicios Profesionales (Farmacia, Medicina, Meteorología, Odontología).
El listado completo, que supera el centenar de nombres, incluye promociones ordinarias y retroactivas (con fecha al 31 de diciembre de 2018 y 2024).