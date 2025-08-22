El Senado aprobó la ley de emergencia pediátrica y reconoció al hospital Garrahan como centro de referencia
Tras una jornada marcada por protestas en las afueras del Congreso, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas nacionales, con 62 votos a favor y 8 en contra.
La norma tendrá vigencia por un año y busca garantizar el acceso equitativo a la atención pediátrica, fortalecer los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Puntos centrales de la ley
- Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura y personal esencial.
- Recomposición salarial para el personal de salud, incluidos residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023.
- Exención del Impuesto a las Ganancias para trabajadores que realicen tareas críticas en el sistema.
- Reconocimiento del Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad pediátrica.
- Creación de una comisión de seguimiento integrada por el Congreso, el Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que emitirá informes trimestrales públicos.
El Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente y podrá ampliar recursos mediante reservas sanitarias.
Las voces en el recinto
Lucía Corpacci (UxP), miembro informante del dictamen, defendió la ley:
“No hay senador o senadora que no pueda defender el trabajo de los médicos, las enfermeras y todo el personal del Garrahan. Los necesitamos todos los días”.
Cuestionó además la falta de presupuesto para sectores vulnerables:
“Siempre se nos dice que no hay plata para la pediatría o para los jubilados, pero sí se liberan recursos para los más poderosos. Valiente con los débiles y cobarde con los poderosos”.
Luis Juez (Pro), emocionado, expresó:
“No sé cuánta plata es, pero lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que necesitan para seguir generando esperanza”.
Edith Terenzi (UCR) advirtió sobre el riesgo de veto presidencial:
“El Garrahan es importante para cada provincia. Voy a acompañar la emergencia porque es necesaria y urgente”.
Alicia Kirchner (UxP) destacó el rol federal del hospital:
“No solo es un orgullo nacional y latinoamericano, sino que además sostiene el acceso a la salud de miles de familias que llegan desde todo el país”.
Carolina Losada (UCR) cuestionó al kirchnerismo, pero acompañó la norma:
“La emergencia pediátrica es acotada a un año y es necesaria. Pero los problemas de fondo no se van a resolver si seguimos votando leyes que solo aumentan el gasto”.
Martín Lousteau (UCR) criticó a sectores del oficialismo y defendió la centralidad del Garrahan:
“Setenta mil niños de todo el país se atienden allí. ¿Cómo se le dice a un padre que no tiene derecho? El Garrahan es atacado en el año de la reconstrucción nacional”.
José Manzur (UxP) resumió el espíritu del debate:
“No estamos en contra de nadie, ni queremos dañar a nadie. Estamos a favor de los niños, que son quienes más lo necesitan”.