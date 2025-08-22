Maran Suites & Towers

El Senado aprobó la ley de emergencia pediátrica y reconoció al hospital Garrahan como centro de referencia

Redacción | 22/08/2025 | Información General, Nacionales, Tendencias | No hay comentarios

Tras una jornada marcada por protestas en las afueras del Congreso, el Senado sancionó la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas nacionales, con 62 votos a favor y 8 en contra.

La norma tendrá vigencia por un año y busca garantizar el acceso equitativo a la atención pediátrica, fortalecer los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Puntos centrales de la ley

  • Asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, medicamentos, infraestructura y personal esencial.
  • Recomposición salarial para el personal de salud, incluidos residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023.
  • Exención del Impuesto a las Ganancias para trabajadores que realicen tareas críticas en el sistema.
  • Reconocimiento del Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad pediátrica.
  • Creación de una comisión de seguimiento integrada por el Congreso, el Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que emitirá informes trimestrales públicos.

El Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias dentro del ejercicio vigente y podrá ampliar recursos mediante reservas sanitarias.

Las voces en el recinto

Lucía Corpacci (UxP), miembro informante del dictamen, defendió la ley:

“No hay senador o senadora que no pueda defender el trabajo de los médicos, las enfermeras y todo el personal del Garrahan. Los necesitamos todos los días”.

Cuestionó además la falta de presupuesto para sectores vulnerables:

“Siempre se nos dice que no hay plata para la pediatría o para los jubilados, pero sí se liberan recursos para los más poderosos. Valiente con los débiles y cobarde con los poderosos”.

Luis Juez (Pro), emocionado, expresó:

“No sé cuánta plata es, pero lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que necesitan para seguir generando esperanza”.

Edith Terenzi (UCR) advirtió sobre el riesgo de veto presidencial:

“El Garrahan es importante para cada provincia. Voy a acompañar la emergencia porque es necesaria y urgente”.

Alicia Kirchner (UxP) destacó el rol federal del hospital:

“No solo es un orgullo nacional y latinoamericano, sino que además sostiene el acceso a la salud de miles de familias que llegan desde todo el país”.

Carolina Losada (UCR) cuestionó al kirchnerismo, pero acompañó la norma:

“La emergencia pediátrica es acotada a un año y es necesaria. Pero los problemas de fondo no se van a resolver si seguimos votando leyes que solo aumentan el gasto”.

Martín Lousteau (UCR) criticó a sectores del oficialismo y defendió la centralidad del Garrahan:

“Setenta mil niños de todo el país se atienden allí. ¿Cómo se le dice a un padre que no tiene derecho? El Garrahan es atacado en el año de la reconstrucción nacional”.

José Manzur (UxP) resumió el espíritu del debate:

“No estamos en contra de nadie, ni queremos dañar a nadie. Estamos a favor de los niños, que son quienes más lo necesitan”.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X