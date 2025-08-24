El sello de calidad entrerriano Raíz Nativa obtuvo un reconocimiento nacional
Autoridades de Entre Ríos participaron de la 112ª Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), realizada en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el programa Raíz Nativa, que otorga un sello de calidad a productos y servicios provenientes de áreas naturales protegidas de la provincia, fue distinguido a nivel nacional.
La reunión contó con la participación de representantes de todas las jurisdicciones del país y la presencia del secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.
En representación de Entre Ríos, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, resaltó la aprobación de dos iniciativas vinculadas a la provincia: la confirmación de que en octubre se realizará en Paraná la reunión preliminar a la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) y el reconocimiento al programa Raíz Nativa.
Hojman destacó que esta distinción “reafirma el liderazgo de Entre Ríos en la generación de iniciativas concretas que contribuyen a la transición justa y la preservación ambiental”.
Durante la Asamblea también se abordaron ejes estratégicos: se presentaron informes sobre bosques nativos, biodiversidad y especies exóticas invasoras; se analizaron avances en la gestión de residuos sólidos urbanos y la necesidad de una Ley Nacional de Biodiversidad; además de discutir mecanismos de financiamiento ambiental a través de fondos nacionales e internacionales, especialmente en materia de cambio climático.