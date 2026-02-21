El sector avícola destacó la gestión de Frigerio para abrir nuevos mercados internacionales
El titular de la empresa Las Camelias, Raúl Marso, valoró las gestiones realizadas por el gobernador Rogelio Frigerio ante autoridades nacionales para ampliar los destinos de exportación de los alimentos entrerrianos y sostuvo que se trata de “un día ganado en la búsqueda de sustentabilidad del negocio avícola. Pudimos ser escuchados por funcionarios de alto nivel en un clima de sinceridad y cordialidad”.
La referencia apunta a la reunión que los industriales mantuvieron este viernes en Buenos Aires junto al mandatario provincial y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Para el empresario del departamento Colón, el encuentro fue “positivo porque pudimos expresar nuestra preocupación por los trascendidos del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos; ya que el gobierno Nacional tomó nota de la observación contraria a que la apertura no sea recíproca”. En ese marco, Marso destacó además que “se habló de la recuperación del mercado chino”.
El referente del sector agregó que también “manifestamos la necesidad financiera para crecer en granjas de producción con la tecnología que nos permita competir en condiciones más favorables; hablamos de los créditos fiscales millonarios que todas las empresas poseen y no son de libre disponibilidad”.
Finalmente, subrayó que la intervención del mandatario entrerriano permitió que “desde el gobierno federal se comprometan a promover la importación de bienes de capital de equipamiento que no se produce en la Argentina y que impacta en la modernización del sector”.