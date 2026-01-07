El secretario de Estado de Estados Unidos agradeció a Argentina por su cooperación contra el narcoterrorismo tras la captura de Maduro
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, a quien le expresó su agradecimiento por la cooperación sostenida de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional. El diálogo tuvo lugar este martes, cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
De acuerdo con la información oficial, el intercambio se centró en la operación militar estadounidense realizada el sábado 3 de enero, que culminó con la detención de Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos y su posterior traslado a Nueva York, donde permanece alojado en el Metropolitan Detention Center, tras un operativo que incluyó traslados por buque, avión, helicóptero y vía terrestre.
“El día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para conversar sobre la operación selectiva de aplicación de la ley que se llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero”, indicaron desde el Gobierno estadounidense. En la misma línea, el viceportavoz de la Casa Blanca, Tommy Pigott, señaló que “el secretario Rubio agradeció al ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para hacer frente al narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.
Ese mismo día, el Gobierno de Javier Milei había destacado públicamente la “decisión y determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos” en las acciones que derivaron en la detención del líder venezolano, a quien definieron como “el líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.
En un comunicado difundido por Cancillería, Argentina expresó su confianza en que el accionar estadounidense represente “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y que, al mismo tiempo, “abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.
Por su parte, Milei volvió a manifestar su alineamiento con las políticas de Donald Trump y calificó al 3 de enero como “un día histórico”, al considerar que deja en evidencia “realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”. En ese marco, afirmó: “De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta”.
En la misma sintonía, durante la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada un día después de los ataques a Caracas, el presidente argentino fue uno de los principales opositores a la declaración conjunta que el bloque impulsaba en respaldo a Maduro.
Finalmente, Pablo Quirno escribió que “la dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales”, mensaje que se conoció luego del agradecimiento formal expresado por Estados Unidos.