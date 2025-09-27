El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, sostuvo que los ingresos de los maestros mostraron una clara “recuperación”
El Gobierno salió a respaldar la evolución de los sueldos en el sector educativo frente a los reclamos gremiales por pérdida del poder adquisitivo. El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, sostuvo que los ingresos de los maestros en todo el país mostraron una “clara recuperación” desde diciembre de 2023 y se acercaron a la inflación del período.
“Desde diciembre del 2023, la mejora de los salarios docentes ha ido avanzando. Un estudio que me dan todos los meses sobre los salarios en el sistema educativo nacional, que están a cargo de las provincias, indica que hubo un claro crecimiento de los salarios en todo este período”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Torrendell reconoció que “siempre hay que tratar de mejorar los salarios docentes”, pero rechazó la visión de los sindicatos. “Los gremios dicen cosas que en algunos casos no son ciertas. Los números son claros, ha habido un acercamiento al total de la inflación que muestran que los salarios se fueron claramente recuperando. Es un dato efectivo, lo tenemos provincia por provincia. Por supuesto siempre falta y ese es el esfuerzo que estamos metidos todos”, remarcó.