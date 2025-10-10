El sarcasmo de Guillermo Francos justificando su obsceno gesto a un vecino marplatense: “Me equivoqué de dedo”
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a un acontecimiento que lo tuvo como protagonista y que generó polémica en las últimas horas: el pasado martes, cuando acompañó al presidente y a candidatos en Mar del Plata, le hizo el gesto de “fuck you” a un manifestante que lo increpó tras una valla. Con elocuente cinismo, aseguró que fue una casualidad y se excusó: “Me bajé del auto para conversar con él, pero cuando me comenzó a insultar yo me equivoqué de dedo”.
Luego de la caminata de Milei y varios integrantes de su gabinete por Mar del Plata, que sirvió para relanzar la campaña con Diego Santilli como figura, Francos se encontraba a bordo de una camioneta oficial negra, que era secundada por varios autos de custodia. Había un cordón de vallas que cercenaba el paso al público por donde transitaba la comitiva oficial.
Un manifestante, vestido con buzo gris, se emplazó sobre una valla, detrás de la cual comenzó a increpar a Francos, a la distancia. Los videos que se difundieron comienzan justamente allí, cuando el jefe de ministros desciende de la camioneta y se acerca al manifestante.
Guillermo Francos le responde con dos FUCK YOU a un vecino de Mar del Plata que solamente le está reclamando. Y este es el "moderado" del gobierno, el "dialoguista". Imaginate los demás. pic.twitter.com/VRKFDBXT56
— Resistencia Noticias (@ResistenciaNoti) October 8, 2025
En diálogo con TN, este jueves Francos aseguró que se trató todo de una “casualidad”.
Su entrevistador le dijo que lo había notado enojado en esas imágenes, y el jefe de Gabinete bajó el precio de la cuestión. “Me salió de casualidad. Ese señor de azul estaba insultando y muy enojado. Pero yo me bajé a conversar, para saber cuál era su problema… porque viste que yo soy muy amigable”, interpeló a su entrevistador, quien le mostró en vivo la grabación del cruce con el opositor.
“Cuando el tipo comienza a insultarme desde atrás, yo me equivoqué de dedo, porque quería hacer así”, explicó, mientras extendía el índice de la mano derecha y hacía en vivo el ademán de señalar.
También negó que, como mostraban las imágenes, le haya dicho “estás loco”. “Estoy tranquilo, mirá. Le digo ‘Andá’ y ‘Pensá'”, terminó Francos, mientras aún sostenía la risa irónica.