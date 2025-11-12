El saneamiento ambiental de Paraná, eje de la reunión entre Rogelio Frigerio y Rosario Romero
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en la que abordaron las principales necesidades estructurales de la capital entrerriana. El eje central del encuentro fueron las obras de saneamiento ambiental que necesita la localidad.
Al término de la reunión, Romero destacó la importancia de avanzar con estas mejoras de infraestructura: “Paraná necesita obras de saneamiento ambiental fundamentales, vinculadas al tratamiento de efluentes y a la ampliación de la cobertura de cloacas en toda la ciudad”, subrayó la intendenta.
Si bien la ciudad cuenta actualmente con un alto porcentaje de cobertura cloacal, Romero señaló que el objetivo es completar la red. Explicó que esta iniciativa ya dispone de estudios financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que el municipio está avanzando en la elaboración de los proyectos ejecutivos y la búsqueda de financiamiento.
“De eso conversamos con el gobernador; le pedimos su acompañamiento para concretar estas obras, que son esenciales para la salud ambiental de la ciudad. También hablamos sobre los trabajos vinculados al agua potable, dentro de un plan que contempla el reemplazo de cañerías y mejoras en la red de distribución”, detalló Romero.
Finalmente, la intendenta remarcó que la prioridad está puesta en la construcción de infraestructura mayor, e indicó que “el principal financiamiento requerido corresponde a una planta de tratamiento de efluentes cloacales, indispensable para toda la ciudad de Paraná”.