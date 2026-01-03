El Sanatorio Otamendi dio de alta a Cristina Kirchner
Tras dos semanas de internación, Cristina Kirchner fue dada de alta este sábado 3 de enero. En un comunicado oficial del Sanatorio Otamendi, institución donde fue atendida, detallaron que la expresidenta “finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.
La líder peronista fue internada a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una “una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.
Finalizado su tratamiento, desde el Sanatorio Otamendi agregaron que a la expresidenta se le “retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral”.
Tras esto, también confirmaron que volverá al departamento ubicado en San José 1111 – lugar donde cumple su condena por la causa Vialidad – y será “seguida en domicilio por su equipo médico personal”.