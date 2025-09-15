El Riesgo País superó los 1.100 puntos básicos y el dólar se acercó al techo de la banda
Arrancó otra semana negativa para el mercado financiero argentino. A la espera de que se conozcan los detalles del Presupuesto 2026, el dólar oficial subió y se acercó peligrosamente al techo del esquema de bandas de flotación, mientras que el rojo apareció nuevamente entre los bonos y las acciones.
En las pizarras del Banco Nación, de referencia para el resto del mercado, el dólar oficial minorista cotizaba a $1480 en un momento de la jornada y cerró finalmente a 1475. Se trata de una suba de $10 frente al cierre del viernes (+0,7%), y marca el valor nominal más alto del que se tenga registro. En otros bancos, el precio se encontró más arriba. Por ejemplo, en el homebanking del Banco Macro los ahorristas minoristas pudieron comprar dólares a $1495; mientras que en BBVA alcanzó los $1485.
El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1466, , equivalente a un avance diario de $12,16 (+0,84%), aunque en las primeras negociaciones del día llegó a tocar los $1469. Esta es la cotización que tiene el Banco Central de referencia para intervenir cuando toque el techo de las bandas de flotación, que actualmente ronda en torno a los $1472. Es decir, está apenas a $6 (+0,4%) de desafiar al esquema cambiario que estableció el Gobierno a mediados de abril.
El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1472,04, unos $3,58 más que el viernes (+0,2%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1482,15, lo que significa un avance de $1 (+0,1%).
En ese marco, el riesgo país vuelve a superar la barrera de los 1100 puntos básicos. Este índice, que elabora el JP Morgan y que mide la diferencia que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos, cerró el viernes en 1140 puntos básicos. Se trató de una disparada de 93 unidades en un día (+8,88%), el valor más alto desde octubre 2024. El dato se conoció este mediodía, ya que las pantallas hace tiempo que no reportan la cifra en tiempo real.