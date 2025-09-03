El Riesgo País registró su nivel más alto desde abril y se acerca a los 900 puntos básicos
En un marco de tensión financiera preelectoral que llevó al Gobierno a intervenir en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar, el Riesgo País subió este miércoles un 7,3% y se ubica en 898 puntos básicos, su valor más alto desde abril, previo al levantamiento del cepo.
El salto en el indicador elaborado por JP Morgan se debe a una acumulación de retrocesos en los bonos, que en la tercera rueda de la semana revertían la tendencia a raíz de la oficialización de la estrategia del Ejecutivo para evitar turbulencias en el tipo de cambio de la divisa estadounidense.
Hasta el momento, esa maniobra generó un descenso de $10 pesos en la cotización del billete verde -que en las últimas 24 horas se mantuvo en $1.375 en las pantallas del Banco Nación- y un avance de 2,8% en los títulos soberanos. Además, el blue bajó $25 hasta venderse a $1.345.
Las alzas en los títulos de deuda eran lideradas entrada la tarde por el Bonar AL41D (2,79%), que era escoltado por el AL41 (2,54%) y los Globales GD41 (1,63%); el GD41D (1,33%); y GD38 (1,1%). En la otra punta, el GD29D recortaba 1,85%; y el GD29, un 0,98%:
Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street -que el martes se desplomaron más del 6%- operaban mixtas en la jornada, entre subas de hasta 1,3% y caídas de hasta -3,3%.
Los números verdes eran encabezados por Ternium, detrás de la cual se ubicaban Despegar (0,2%) y Pampa Energía (0,1%). En tanto, los valores en rojo tenían como principal exponente a Banco Supervielle, que era seguido de cerca por Banco Macro (-2,8%) y Telecom Argentina (-2,7%).
En la plaza local, los papeles bursátiles retrocedían hasta 4,07%, el caso de Aluar, y crecían 0,82%, en el de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). En este marco, el índice Merval descendía 1,3% hasta los 1.949.429,17 puntos.
En cuanto al Riesgo País, que ahora roza las 900 unidades, había saltado en la última semana de agosto casi 100 puntos, lo que lo llevó a los 829 y lo posicionó ya en ese entonces en los niveles previos al levantamiento del cepo.