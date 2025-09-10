El Renaper implementó nuevas medidas para atender pasaportes defectuosos
El Registro Civil de Entre Ríos informó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso nuevas acciones para dar respuesta a los miles de ciudadanos y ciudadanas afectados por la emisión defectuosa de pasaportes. Entre las medidas se destacan la habilitación de una línea de WhatsApp y la apertura de centros de verificación en distintas provincias, con el objetivo de facilitar la revisión y reposición de documentos.
El Renaper comunicó que ya está disponible un chatbot oficial, al que se accede a través del número +54 9 11 5126-1789. Mediante esta herramienta, las personas pueden ingresar el número de su pasaporte y verificar si requiere control. En Entre Ríos, la reposición se puede gestionar tanto en el Centro de Documentación como en el Registro Civil más cercano al domicilio.
El organismo aclaró que el hecho de que un documento figure en la lista de revisión no significa necesariamente que tenga una falla, sino que forma parte de las tandas potencialmente afectadas por problemas de tinta.
Para quienes tengan pasajes emitidos y vuelos programados dentro de los próximos siete días, la recomendación es presentarse con antelación en el aeropuerto de salida o en los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados. Allí se realiza la verificación y, de ser necesario, la reposición inmediata y sin costo del pasaporte, en un trámite que puede tardar entre dos y seis horas. En los casos de pasaportes con visa vigente, se deberá viajar con el documento nuevo y con el que contiene la visa.
Centros habilitados para revisión y reposición de pasaportes:
- Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, 24 horas.
- Aeropuerto Internacional Ezeiza (Buenos Aires): todos los días, 24 horas.
- Buquebus Puerto Madero (CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.
- Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” (Mendoza): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (Córdoba): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (Santa Fe): lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.
- Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes (Salta): lunes a viernes de 8 a 14.