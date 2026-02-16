El Reino Unido acelera una posible prohibición de redes sociales para menores de 16 años
El primer ministro británico, Keir Starmer, utilizará nuevas facultades para acelerar la aprobación de cambios legislativos que podrían incluir toques de queda para teléfonos móviles o la restricción de funciones de scrolling consideradas adictivas. El Gobierno prometió que, tras la conclusión de una consulta pública este verano, introducirá restricciones inmediatas al uso de redes sociales para niños hasta 16 años.
La postura del mandatario respecto de una prohibición más estricta parece estar evolucionando, impulsada por la creciente evidencia sobre los efectos negativos de las plataformas digitales. La secretaria de Estado de Tecnología recibe actualmente 120 cartas diarias de padres que reclaman mayores límites.
Entre las medidas en análisis se encuentran la prohibición del uso de redes para menores de 16 años, la implementación de toques de queda digitales, la limitación de funciones de diseño adictivas como el desplazamiento infinito, la restricción de la interacción con chatbots y el bloqueo del acceso a redes privadas virtuales (VPN) que podrían utilizarse para eludir controles y acceder a pornografía.
“La cuestión no es si tomaremos más medidas, sino cuáles serán”, afirmó una fuente gubernamental.
Un nuevo impulso político
La iniciativa forma parte de un renovado esfuerzo del líder laborista para demostrar ante el Parlamento que está dispuesto a actuar con mayor rapidez en políticas clave, en medio de un contexto de incertidumbre política.
Desde Downing Street insistieron en que la consulta pública es necesaria para definir cómo funcionaría cualquier prohibición. Sin embargo, los cambios anunciados permitirían a los ministros actuar sin esperar años para que entre en vigor nueva legislación.
El Ejecutivo presentará una enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, en momentos en que enfrenta una creciente amenaza de rebelión cuando la norma vuelva a debatirse en la Cámara de los Comunes el próximo mes.
La enmienda otorgará a los ministros los denominados “poderes Enrique VIII”, que habilitan modificaciones sustanciales sin un escrutinio parlamentario completo. Desde el Gobierno recordaron que la Ley de Seguridad en Línea demoró más de cinco años en aprobarse.
Según el Ejecutivo, estas facultades “permitirán actuar en cuestión de meses, en lugar de esperar años para una nueva legislación primaria cada vez que la tecnología evoluciona”.
¿Un modelo similar al australiano?
Durante una reunión con padres y jóvenes, Starmer sostuvo: “Como padre de dos adolescentes, conozco los desafíos y las preocupaciones que enfrentan los padres para garantizar la seguridad de sus hijos en línea”.
“La tecnología avanza muy rápido y la ley debe adaptarse. Con mi gobierno, Gran Bretaña será líder, no un seguidor, en materia de seguridad en línea”, agregó.
En el Parlamento crece la percepción de que el primer ministro podría inclinarse hacia una prohibición al estilo australiano, ante la acumulación de evidencia sobre los daños asociados al consumo intensivo de redes sociales y el avance de países que adoptan restricciones similares.
El caso de Ian Russell, cuya hija Molly se quitó la vida a los 14 años, volvió a poner el foco en el impacto del contenido dañino. Russell reclamó que se conserven los contenidos de redes sociales vinculados a casos de suicidio para facilitar investigaciones.
Presión parlamentaria creciente
La presión interna se intensificó luego de que más de 60 legisladores laboristas firmaran una carta abierta solicitando una prohibición para menores de 16 años, al advertir que los gobiernos anteriores hicieron “muy poco para proteger a los jóvenes de plataformas no reguladas y adictivas”.
Por su parte, Lord Nash, exministro de Educación conservador, instó al primer ministro a descartar la consulta y avanzar con una prohibición inmediata cuando la enmienda vuelva a tratarse en la Cámara baja.
“Cada día que nos demoramos, más niños fallamos”, sostuvo.
Los ejes del proyecto
En una intervención realizada en la iglesia de Putney, Starmer dejó claro que las leyes sobre el acceso adolescente a redes sociales se endurecerán, aunque se mostró “abierto” a que ello incluya una prohibición total.
El proyecto contempla:
- Establecer una edad mínima obligatoria para el uso de determinadas plataformas.
- Restringir funciones perjudiciales, como el desplazamiento infinito y la reproducción automática.
- Limitar el acceso a VPN, para evitar la evasión de controles de edad.
La Fundación Internet Watch celebró el compromiso oficial. Su directora de políticas, Hannah Swirsky, afirmó que es fundamental que la legislación evolucione al ritmo de las amenazas y pidió lineamientos claros para que las empresas diseñen plataformas seguras desde el inicio.