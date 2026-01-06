El regreso de Pity Álvarez a los escenarios reaviva el debate sobre su imputabilidad
La situación judicial de Cristian “Pity” Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena tras el multitudinario recital que ofreció en Córdoba en diciembre de 2025, un hecho que ahora tiene consecuencias más allá de lo artístico.
A partir de esa presentación la Justicia ordenó la realización de una nueva junta médica para determinar si el músico está en condiciones de afrontar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, causa que permanece suspendida desde hace años.
El exlíder de Viejas Locas fue detenido en julio de 2018 luego de confesar el asesinato. Aunque el juicio oral estaba previsto para comenzar tres años después, el proceso quedó paralizado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez padecía una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, en función de su estado psiquiátrico.
De acuerdo a lo revelado por Martín Candalaft en el programa DDM, el show que Pity brindó ante más de 30 mil personas fue incorporado formalmente al expediente judicial. No solo por su impacto público, sino porque la Justicia busca establecer si su desempeño sobre el escenario refleja un cambio en su estado mental.
En paralelo, el proceso judicial también incluye la unificación de otras causas abiertas, entre ellas una por privación ilegítima de la libertad de dos mujeres, que además contemplaría el presunto abuso de una de ellas.
“Ahora la Justicia tiene que definir si el juicio puede reanudarse y si Pity está en condiciones de ir a la cárcel”, explicó Candalaft al aire.
La nueva junta interdisciplinaria fue fijada para el 10 de febrero. La perito Florencia Adorante detalló que se tratará de una evaluación exhaustiva, que abarcará múltiples aspectos clínicos y conductuales.
“Para que se subiera a un escenario tuvo que existir una evaluación previa que determinara que no era peligroso para sí ni para terceros. Ahora se suma una instancia clave para definir si puede afrontar un juicio y si, al momento del hecho, era inimputable”, explicó.
Entre los elementos que analizarán los peritos figuran videos del recital, informes médicos recientes y entrevistas individuales con el músico. “Se evaluará si está orientado en tiempo y espacio y cómo son sus conductas actuales”, precisó la especialista.
Adorante subrayó que el objetivo es evitar que el proceso judicial termine siendo invalidado: “No es lo mismo estar en condiciones de ejercer una profesión que tener la capacidad psíquica para atravesar un juicio penal. Ese es el principal temor”, concluyó.
El resultado de esta nueva junta médica será determinante: si se confirma que Pity Álvarez puede enfrentar el proceso, el juicio podría reactivarse tras años de parálisis. De lo contrario, la causa podría volver a quedar en suspenso, prolongando una de las historias judiciales más complejas y mediáticas del rock argentino.