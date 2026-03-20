El Registro Único de la Verdad fortaleció su trabajo documental, judicial y pedagógico en el primer trimestre de 2026
El Registro Único de la Verdad (RUV) de Entre Ríos presentó su informe de gestión enero-marzo 2026, donde detalla avances en el resguardo documental, la participación en causas judiciales por delitos de lesa humanidad, investigaciones en curso y acciones pedagógicas e institucionales.
Según el reporte oficial, el organismo profundiza el ordenamiento, inventario y digitalización de su acervo, con el objetivo de garantizar la preservación y el acceso a la información en soporte físico y digital.
Parte del material relevado fue puesto a disposición de la Justicia Federal y será reincorporado al archivo una vez finalizadas las causas actualmente en trámite.
El archivo del RUV reúne diversos fondos documentales. Entre ellos, el Fondo Judicial, con causas emblemáticas; el de la Policía de Entre Ríos, con prontuarios, legajos e informes de inteligencia; y el del Servicio Penitenciario, con registros de detenidos políticos.
También se integran los fondos Nación, Hospitales, Cementerio, Prensa y Antropológico, que aportan información clave para la reconstrucción histórica y judicial de los hechos investigados.
Asimismo, el organismo avanza en la conformación del Fondo “Recursos Humanos”, orientado a relevar cesantías y exoneraciones por razones políticas o gremiales durante la última dictadura cívico-militar.
En este marco, se incorporaron más de 90 tomos de resoluciones, decretos y boletines oficiales, documentación que se encuentra actualmente en proceso de análisis y sistematización.
En el plano judicial, el RUV se presentó como “amicus curiae” en 26 causas en trámite en la jurisdicción federal de Paraná, y proyecta nuevas intervenciones en expedientes radicados en Concepción del Uruguay, Concordia y Federación.
Estas acciones se desarrollan en articulación con fiscales y magistrados, aportando información relevante para el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Entre las causas destacadas se encuentran investigaciones por delitos de lesa humanidad en Concordia y Federación, así como la causa conocida como “vuelos de la muerte”, que indaga el destino de víctimas arrojadas al río Paraná.
En este último expediente, el organismo evalúa acompañar el criterio de “declaración de verdad” ante la imposibilidad de localización de restos de las víctimas.
Por otra parte, el RUV avanza en una investigación sobre la presunta existencia de un centro clandestino de detención en inmediaciones de instalaciones del Ejército, cuyos datos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, el Registro Único de la Verdad fortaleció su tarea pedagógica con la incorporación de nuevos contenidos en su sitio web y el desarrollo de acciones conjuntas con instituciones y organizaciones.
Entre estas iniciativas se destaca la colaboración con la UTN Paraná y el préstamo de material documental para actividades de memoria en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.