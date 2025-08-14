El Registro Civil Móvil llegó a Sauce Montrull para facilitar trámites a los vecinos
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa acercando el Registro Civil Móvil a distintas localidades de la provincia. Este jueves, la unidad visitó Sauce Montrull, donde los vecinos pudieron realizar trámites de DNI, cambios de domicilio y pasaporte sin necesidad de trasladarse a otra ciudad.
La jornada del Centro de Documentación Rápida (CDR) contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el director del Registro Civil, José Luciano Fettolini; y la presidenta de la comuna de Sauce Montrull, Soledad Daneri.
El ministro Roncaglia señaló que la propuesta tiene como objetivo “estar cerca de la gente”, permitiendo que los vecinos tramiten DNI y pasaporte en su localidad y los reciban en su domicilio. Agregó que facilitar los trámites es fundamental, porque el tiempo es muy valioso. Además, destacó que la unidad móvil ha sido utilizada para documentar a internos en distintas unidades penales, realizando más de 400 trámites a personas que no contaban con documentos.
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, resaltó que la política busca acercar el Estado provincial a los ciudadanos y detalló que el programa Entre Ríos con Vos recorre semanalmente diversas localidades, especialmente del interior, para brindar respuestas del Estado.
El director del Registro Civil, José Luciano Fettolini, destacó la importancia de llevar los servicios a quienes no cuentan con una oficina en su localidad. Explicó que la unidad móvil combina los programas Entre Ríos con Vos y Registro Cerca Tuyo, ofreciendo la misma infraestructura que una oficina tradicional, pero directamente en la localidad.
Finalmente, la presidenta comunal, Soledad Daneri, expresó su satisfacción por la iniciativa: “Es la tercera jornada que realizamos en aproximadamente un año con el Registro Civil Móvil. Esto les da a los vecinos la comodidad de tener el servicio en su pueblo”. Además, destacó el acompañamiento de la comuna a quienes no pueden afrontar el pago de ciertos trámites, promoviendo la inclusión social.