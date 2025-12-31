El real brasileño se apreció más del 11% en 2025 y logró su mejor desempeño frente al dólar en una década
El real brasileño cerró 2025 con una apreciación anual del 11,18% frente al dólar estadounidense, marcando su mayor avance en los últimos diez años. Al finalizar la última rueda del año, la divisa se ubicó en 5,488 reales por dólar, muy por debajo de los 6,18 reales por dólar con los que había concluido 2024.
A lo largo del año, la moneda mostró fuertes oscilaciones, con retrocesos del 2,87% en diciembre, del 2,92% en el último trimestre y del 1% en el segundo semestre. Sin embargo, el balance anual fue claramente positivo y solo quedó por debajo del registrado en 2016, cuando el real se apreció 17,8% frente a la divisa estadounidense.
El mejor momento del año se dio en el primer semestre, cuando la moneda alcanzó una suba del 14,7% y una cotización cercana a los 5,27 reales por dólar. En la segunda mitad de 2025, el mercado ingresó en una etapa de alta volatilidad, con repuntes temporales del dólar, especialmente en abril, tras el anuncio de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos brasileños. No obstante, con el correr de los meses, el mercado se estabilizó y el real retomó su tendencia de fortalecimiento.
El contexto internacional fue determinante. El inicio de la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos, con políticas orientadas a bajas impositivas y aumentos arancelarios, impulsó inicialmente al dólar. Sin embargo, la posterior reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la limitada eficacia de los aranceles para frenar las exportaciones brasileñas derivaron en un debilitamiento global de la moneda estadounidense, favoreciendo a diversas divisas.
En el plano interno, los fundamentos macroeconómicos de Brasil respaldaron el avance del real. La inflación cerró el año en 4,32%, mientras que el desempleo cayó al 5,2% en noviembre, alcanzando un mínimo histórico. A su vez, la tasa de interés anual se ubicó en el 15%, el nivel más alto en dos décadas, lo que sostuvo el atractivo del país para el ingreso de capitales externos.
En este escenario, el mercado descuenta que el Banco Central de Brasil mantendrá tasas elevadas, especialmente ante un ciclo de recortes de tasas en Estados Unidos.
Pese a la mejora registrada en 2025, el real no logró compensar totalmente la fuerte depreciación de 2024, cuando perdió 27,35% de su valor frente al dólar. Aquella caída fue la más profunda desde 2020, en plena pandemia, y solo superada por el desplome de 2015, en medio de la crisis política brasileña.
El avance del último año representó, así, una recuperación significativa, aunque parcial. Además, el fortalecimiento del real se dio en un contexto de debilidad generalizada del dólar, que benefició a varias monedas tanto de economías desarrolladas como emergentes. No obstante, el desempeño brasileño fue dispar: frente al índice DXY, que compara al dólar con otras grandes monedas internacionales, el real acumuló una depreciación del 9% en 2025.
De este modo, la evolución del real reflejó las tensiones y contrastes del escenario global, con una recuperación relevante frente al dólar, pero sin despejar del todo las secuelas de los años previos.